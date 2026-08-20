/कोटा में फिर प्रसूता की मौत से मचा बवाल! 12 दिन में 4 मौतें, आखिर कब थमेगा सिलसिला?

Kota News: राजस्थान में प्रसव के बाद एक और प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है. बूंदी में डिलीवरी के बाद 24 वर्षीय सोनिया सैनी की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे गंभीर स्थिति में कोटा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. इलाज के दौरान 19 अगस्त की शाम सोनिया की मौत हो गई. परिजनों ने बूंदी के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दी है. सोनिया टोंक जिले के पनवाड़ की रहने वाली थी.

17 अगस्त को डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती हुई थी सोनिया

परिजनों के मुताबिक सोनिया को 17 अगस्त को प्रसव के लिए बूंदी के अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उसके पति राजू सैनी ने बताया कि 18 अगस्त सुबह करीब 10 बजे डॉक्टरों ने ऑपरेशन के जरिए डिलीवरी कराई. इस दौरान सोनिया ने बच्ची को जन्म दिया. बच्ची के जन्म के बाद परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन कुछ ही समय बाद सोनिया की तबीयत बिगड़ने लगी.

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डिलीवरी के बाद टांकों से होने लगा खून का रिसाव

परिवार का कहना है कि ऑपरेशन के बाद सोनिया के टांकों से लगातार खून निकलने लगा. धीरे-धीरे उसकी हालत गंभीर होती चली गई. स्थिति बिगड़ने पर बूंदी के डॉक्टरों ने उसे कोटा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. इसके बाद परिजन उसे लेकर तुरंत कोटा पहुंचे और वहां उसका इलाज शुरू कराया गया.

कोटा में जांच के बाद परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

पति राजू सैनी के अनुसार, कोटा में सोनिया की जांच के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि डिलीवरी के समय बच्चेदानी में कट लग गया था. परिवार का आरोप है कि इसी वजह से सोनिया को लगातार रक्तस्राव होता रहा. ज्यादा खून बहने के कारण उसकी दोनों किडनियों पर भी असर पड़ा. इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर बताया.

19 अगस्त की शाम इलाज के दौरान मौत

परिजनों के मुताबिक कोटा मेडिकल कॉलेज में इलाज के बावजूद सोनिया की हालत में सुधार नहीं हुआ. काफी कोशिशों के बाद भी उसकी स्थिति लगातार गंभीर बनी रही. आखिरकार 19 अगस्त की शाम सोनिया ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया. परिवार का कहना है कि बच्ची के जन्म के बाद उन्हें उम्मीद थी कि सोनिया जल्द ठीक होकर घर लौटेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका.

बूंदी के डॉक्टरों के खिलाफ पुलिस में शिकायत

सोनिया की मौत के बाद परिजनों ने बूंदी के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया. परिवार की ओर से इस संबंध में पुलिस को शिकायत दी गई है. बूंदी कोतवाली के एएसआई देशराज चौधरी ने बताया कि पुलिस को शिकायत मिली है और मामले में जरूरी कार्रवाई की जा रही है.

पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव

पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद सोनिया के शव का पोस्टमार्टम करवाया. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. फिलहाल पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों और पूरे घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है. जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि सोनिया की मौत की असली वजह क्या रही और इलाज में किसी तरह की लापरवाही हुई थी या नहीं.