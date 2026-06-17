राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शिक्षा नगरी कोटा के दौरे पर पहुंचे. कोटा आगमन के दौरान उन्होंने न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले दिनों हुई प्रसूताओं की दर्दनाक मौत के संवेदनशील मामले को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला. गहलोत ने अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और सरकार की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े किए.

मौतों के असली कारणों को छिपा रही है सरकार

मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूताओं की मौत जैसी अत्यंत संवेदनशील घटना को बीते डेढ़ महीने से अधिक का समय हो चुका है. सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश तो दिए थे, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जांच रिपोर्ट को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि जांच रिपोर्ट सामने न आने से मौतों के असली कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, जिससे पीड़ित परिवारों के साथ-साथ आम जनता में भी भारी असमंजस और चिंता का माहौल है.

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रिलीफ फंड से आर्थिक मदद और मुआवजे की मांग

गहलोत ने सरकार की कार्यप्रणाली को आड़े हाथों लेते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग उठाई. उन्होंने कहा कि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवारों को सरकार की ओर से कोई आर्थिक मुआवजा या राहत राशि नहीं दी गई है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. पूर्व मुख्यमंत्री ने पुरजोर मांग की कि सरकार के पास विभिन्न प्रकार के 'रिलीफ फंड्स' (राहत कोष) मौजूद होते हैं. ऐसे संवेदनशील और बड़े प्रकरणों में सरकार को बिना किसी देरी के उन फंड्स का इस्तेमाल कर पीड़ितों की अलग से आर्थिक सहायता करनी चाहिए.