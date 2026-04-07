Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

कोटा में BJP प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने किया नए कार्यालय का भूमि पूजन, बोले-2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा भारत

Rajasthan News: कोटा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नए पार्टी कार्यालय का भूमि पूजन किया. उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2047 तक विकसित भारत बनाने का आह्वान किया और विपक्ष पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाते हुए जनता को जागरूक करने पर जोर दिया.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Apr 07, 2026, 09:33 AM IST | Updated:Apr 07, 2026, 09:33 AM IST

Trending Photos

जोधपुर-ओसियां में मूसलाधार बारिश की मार, सड़कों पर बहा पानी ही पानी, किसानों की फसलें खराब
7 Photos
Jodhpur Weather

जोधपुर-ओसियां में मूसलाधार बारिश की मार, सड़कों पर बहा पानी ही पानी, किसानों की फसलें खराब

भरतपुर में बवाल काटने को तैयार मौसम, IMD ने जारी की बारिश-ओलावृष्टि की चेतावनी, गिरेगी बिजली
7 Photos
bharatpur news

भरतपुर में बवाल काटने को तैयार मौसम, IMD ने जारी की बारिश-ओलावृष्टि की चेतावनी, गिरेगी बिजली

Dausa Weather Update: दौसा में मौसम का कहर! बारिश-ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, बिजली गिरने की चेतावनी
5 Photos
Dausa weather

Dausa Weather Update: दौसा में मौसम का कहर! बारिश-ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, बिजली गिरने की चेतावनी

घर में खत्म हो गई है गैस? सिलेंडर भरवाने से पहले जांच लें अपने शहर में LPG के रेट
9 Photos
Rajasthan LPG Price

घर में खत्म हो गई है गैस? सिलेंडर भरवाने से पहले जांच लें अपने शहर में LPG के रेट

कोटा में BJP प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने किया नए कार्यालय का भूमि पूजन, बोले-2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा भारत

Kota BJP Office Bhoomi Pujan: भाजपा के स्थापना दिवस के उल्लास के बीच राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सोमवार को शिक्षा नगरी कोटा पहुंचे.यहां उन्होंने कोटा शहर और देहात भाजपा के नए अत्याधुनिक कार्यालय का विधि-विधान से भूमि पूजन किया.इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों और पुष्पवर्षा के साथ अपने प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया.

एक छोटे पौधे से विशाल वटवृक्ष तक का सफर
समारोह को संबोधित करते हुए मदन राठौड़ ने भाजपा के गौरवशाली इतिहास को याद किया. उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल 1980 को जिस भाजपा की स्थापना एक छोटे पौधे के रूप में हुई थी, वह आज कार्यकर्ताओं के पसीने और राष्ट्रवाद की खाद से एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सर्वोच्च नेता बनकर उभरे हैं. पूरी दुनिया आज भारत के लोहा मान रही है. यह निश्चित है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया का नेतृत्व करेगा.

पूर्व अध्यक्षों का सम्मान और सांगठनिक मजबूती
भूमि पूजन कार्यक्रम केवल एक इमारत की नींव नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं के सम्मान का प्रतीक बना. कार्यक्रम में कोटा शहर और देहात के पूर्व जिला अध्यक्षों को मंच पर सम्मानित किया गया. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वरिष्ठों का मार्गदर्शन और युवाओं का जोश ही भाजपा की असली ताकत है.

विपक्ष फैला रहा अराजकता, कार्यकर्ता रहें सजग
मदन राठौड़ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की सलाह दी.उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष देश की जनता को डराने और भड़काने की कोशिश कर रहा है. वे चाहते हैं कि देश में अराजकता का माहौल पैदा हो. प्रदेश अध्यक्ष ने आह्वान किया कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के बीच जाए, उन्हें सरकार की उपलब्धियां बताए और विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों का पर्दाफाश करे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news