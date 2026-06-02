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Rajasthan News: कोटा में निर्माण स्थल पर बड़ा हादसा, लोहे का पाइप गिरने से MP के मजदूर की मौत

Rajasthan News: कोटा के सोगरिया में निर्माण कार्य के दौरान पाइप गिरने से शिवपुरी (MP) निवासी मजदूर रविन्द्र की एमबीएस अस्पताल में मौत हो गई. मृतक की शादी डेढ़ साल पहले हुई थी. रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Edited byArti PatelReported by Rajendra Sharma
Published: Jun 02, 2026, 03:34 PM|Updated: Jun 02, 2026, 03:34 PM
Rajasthan News: कोटा में निर्माण स्थल पर बड़ा हादसा, लोहे का पाइप गिरने से MP के मजदूर की मौत
Image Credit: Rajasthan News

Kota News: कोटा शहर के रेलवे कॉलोनी थाना इलाके से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. सोगरिया में मजदूर चौराहे के पास एक निर्माण स्थल पर मजदूरी करते समय लोहे का भारी-भरकम पाइप गिरने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था. जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे इस युवक ने आखिरकार इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. इस हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है, वहीं पुलिस पूरे मामले की कानूनी जांच में जुट गई है.

मध्य प्रदेश से कोटा आया था मजदूरी करने, अस्पताल में तोड़ा दम
हादसे का शिकार हुआ युवक अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए परदेस आया था. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार- मृतक युवक की पहचान रविन्द्र के रूप में हुई है, जो मूल रूप से मध्य प्रदेश (MP) के शिवपुरी का निवासी था. वह कुछ समय पहले ही काम की तलाश में कोटा आया था और सोगरिया क्षेत्र में चल रहे एक निर्माण कार्य में मजदूरी कर रहा था.निर्माण कार्य के दौरान अचानक एक भारी पाइप उसके ऊपर आ गिरा, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा.हादसे के तुरंत बाद साथी मजदूरों और ठेकेदार की मदद से उसे गंभीर हालत में कोटा के एमबीएस (MBS) अस्पताल में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी और मंगलवार सुबह उसने आखिरी सांस ली.

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डेढ़ साल पहले ही रचाई थी शादी
इस दर्दनाक हादसे ने एक हंसते-खेलते परिवार को कभी न भूलने वाला जख्म दिया है. बताया जा रहा है कि रविन्द्र की शादी महज डेढ़ साल पहले ही हुई थी. अभी उसकी वैवाहिक जिंदगी की शुरुआत ही हुई थी कि इस असमय काल के ग्रास ने उसकी पत्नी और बुजुर्ग माता-पिता को बेसहारा कर दिया. जवान बेटे की मौत की खबर मिलते ही मध्य प्रदेश से कोटा के लिए रवाना हुए परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
शव को मोर्चरी में रखवाया
मंगलवार सुबह करीब 10:00 बजे जब डॉक्टरों ने रविन्द्र को मृत घोषित किया, तो रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई.पुलिस ने तुरंत अस्पताल पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और उसे एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी (शवगृह) में रखवा दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश से परिजनों के कोटा पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. इसके साथ ही पुलिस इस बिंदु पर भी गहन जांच कर रही है कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी तो नहीं की गई थी और क्या यह हादसा किसी की लापरवाही के कारण हुआ.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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