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Rajasthan News: शिक्षा मंत्री के काफिले की गाड़ी का दुरुपयोग, अवैध बत्ती लगाकर युवक-युवतियां घूमते मिले, जांच जारी

Rajasthan News: कोटा में शिक्षा मंत्री के काफिले से एक महीने पहले हटाई गई निजी बोलेरो में शनिवार रात कुछ युवक-युवतियां घूमते मिले. गाड़ी पर अवैध रूप से लाल-नीली बत्ती और पुलिस मोनोग्राम बरकरार था. मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है.

Edited byArti PatelReported by Rajendra Sharma
Published: May 31, 2026, 03:45 PM|Updated: May 31, 2026, 03:45 PM
Rajasthan News: शिक्षा मंत्री के काफिले की गाड़ी का दुरुपयोग, अवैध बत्ती लगाकर युवक-युवतियां घूमते मिले, जांच जारी
Image Credit: Rajasthan News

Kota News: शिक्षा नगरी कोटा से एक बेहद चौंकाने वाला और वीआईपी (VIP) पहचान के दुरुपयोग का सनसनीखेज मामला सामने आया है. प्रदेश के शिक्षा मंत्री के काफिले में शामिल रही एक निजी बोलेरो गाड़ी नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाते हुए पकड़ी गई है. यह वाहन पिछले एक महीने से सरकारी ड्यूटी से पूरी तरह बाहर था, इसके बावजूद इस पर अवैध रूप से पुलिस का मोनोग्राम और लाल-नीली बत्ती बरकरार थी. मामला उजागर होने के बाद कोटा प्रशासनिक और पुलिस अमले में हड़कंप मच गया है तथा उच्च स्तरीय जांच की तैयारी शुरू कर दी गई है.

सरकारी पहचान का निजी ऐश, शनिवार रात गुमानपुरा में पकड़ी गई गाड़ी
मामले के अनुसार, शनिवार रात यह हाई-प्रोफाइल बोलेरो गाड़ी कोटा के व्यस्त गुमानपुरा इलाके में नियमों को ताक पर रखकर दौड़ती हुई नजर आई.वीआईपी बत्ती और पुलिस मोनोग्राम लगी इस गाड़ी का उपयोग किसी सरकारी काम के लिए नहीं, बल्कि निजी मौज-मस्ती के लिए किया जा रहा था. चश्मदीदों के मुताबिक, गाड़ी में दो युवक और दो युवतियां सवार थे.जब आम लोगों ने देखा कि सरकारी ड्यूटी पर तैनात न होने के बावजूद निजी लोग इस बत्ती वाले वाहन का बेखौफ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वीआईपी पहचान के दुरुपयोग को लेकर जनता ने तीखे सवाल खड़े कर दिए.

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कैसे और क्यों हटी थी काफिले से यह गाड़ी?
जानकारी के अनुसार, यह बोलेरो गाड़ी पहले शिक्षा विभाग में अनुबंधित पर चल रही थी और बाद में इसे शिक्षा मंत्री के सुरक्षा काफिले में शामिल कर लिया गया था.करीब एक महीने पहले सरकार और विभाग के स्तर पर पेट्रोल-डीजल की बचत करने के उद्देश्य से काफिले में शामिल गाड़ियों की संख्या को सीमित (कम) कर दिया गया था. इसी कटौती के तहत इस बोलेरो को भी सरकारी ड्यूटी से हटा दिया गया था. गाड़ी से लाल-नीली बत्ती और पुलिस का मोनोग्राम तुरंत हटाया जाना चाहिए था, लेकिन वाहन मालिक और चालकों ने रसूख दिखाने के लिए इसे नहीं हटाया.

अधिकारियों ने दी थी अनुमति- वाहन मालिक का अजीब दावा
इस पूरे विवाद पर सफाई देते हुए वाहन मालिक पीरूलाल ने स्वीकार किया कि गाड़ी उनकी है जो पहले मंत्री जी के काफिले में थी. उन्होंने बताया कि पिछले एक महीने से गाड़ी घर पर ही खड़ी थी और शनिवार को उनका बेटा दीपक किसी निजी काम से गाड़ी बाहर लेकर गया था.वाहन मालिक ने एक अजीबोगरीब दावा करते हुए कहा कि विभागीय अधिकारियों ने उन्हें गाड़ी के निजी उपयोग की मौखिक अनुमति दी थी और सिर्फ यह हिदायत दी थी कि लाल-नीली बत्ती को किसी कपड़े से ढककर रखें. उन्होंने बत्ती न हटाने के पीछे तर्क दिया कि 1 जून को यह स्पष्ट होना है कि गाड़ी दोबारा विभागीय सेवा में ली जाएगी या नहीं, इसलिए उन्होंने इसे ऐसे ही रहने दिया.

पुलिस ने शुरू की जांच
दूसरी तरफ, शिक्षा विभाग के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर (ADPC) अधिकारी नवल किशोर महावर ने इस गंभीर लापरवाही से पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया है. उन्होंने मीडिया को बताया कि उन्होंने हाल ही में इस पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला है, इसलिए उन्हें इस पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं है. वे पूरे मामले के दस्तावेज और जानकारी जुटाने के बाद ही कुछ कह पाएंगे.

बहरहाल, सरकारी पहचान चिह्नों और प्रतिबंधित बत्तियों के इस खुले दुरुपयोग ने प्रशासनिक चौकसी पर बड़े सवालिया निशान लगा दिए हैं. पुलिस और परिवहन विभाग अब गाड़ी के चालान और अवैध बत्ती के इस्तेमाल को लेकर कड़ी कानूनी कार्रवाई और जांच में जुट गए हैं.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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