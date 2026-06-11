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Rajasthan News: फर्जी नंबर प्लेट का खेल? कोटा कलेक्ट्रेट में दिखीं एक ही नंबर की दो गाड़ियां, RTO जांच पर उठे सवाल

Rajasthan News: कोटा कलेक्ट्रेट परिसर में एक ही नंबर RJ 20 TA 3692 की दो लग्जरी गाड़ियां सामने आईं. जिसने परिवहन विभाग (RTO) से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक में खलबली मचा दी है. 

Edited byArti PatelReported by Rajendra Sharma
Published: Jun 11, 2026, 12:30 PM|Updated: Jun 11, 2026, 12:36 PM
Rajasthan News: फर्जी नंबर प्लेट का खेल? कोटा कलेक्ट्रेट में दिखीं एक ही नंबर की दो गाड़ियां, RTO जांच पर उठे सवाल
Image Credit: Kota Fake Number Plate Case

Kota Fake Number Plate Case: शिक्षा नगरी कोटा में एक बेहद हैरान करने वाला और गंभीर फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसने परिवहन विभाग (RTO) से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक में खलबली मचा दी है. यहां एक सरकारी विभाग में अनुबंध (Contract) पर चल रही गाड़ी के नंबर की ही एक दूसरी हूबहू लग्जरी गाड़ी खुलेआम सड़कों पर दौड़ती पाई गई. इस सनसनीखेज वाकये के सामने आने के बाद अब कानाफूसी और जांच का दौर शुरू हो गया है.

डीईओ मुख्यालय की गाड़ी, पर जुड़वां नंबर कलेक्ट्रेट में घूम रहा
पूरा मामला कोटा जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) मुख्यालय से जुड़ा है. यहां विभाग की ओर से आधिकारिक कामकाज के लिए एक लग्जरी गाड़ी RJ 20 TA 3692 को अनुबंध (किराए) पर लगा रखा है. सरकारी महकमे में चल रही इस गाड़ी की नाक के नीचे इसी नंबर प्लेट (RJ 20 TA 3692) की एक और दूसरी लग्जरी गाड़ी पिछले काफी समय से कलेक्ट्रेट परिसर और उसके आसपास के इलाकों में धड़ल्ले से घूम रही थी.

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जब कलेक्ट्रेट में आमने-सामने खड़ी हो गईं दोनों गाड़ियां...
फर्जीवाड़े की हद तो तब हो गई जब शनिवार को ये दोनों 'जुड़वां' गाड़ियां एक साथ कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर आकर खड़ी हो गईं. एक ही वीआईपी नंबर की दो अलग-अलग गाड़ियों को एक ही जगह और एक ही समय पर खड़ा देखकर वहां मौजूद लोगों, वकीलों और कर्मचारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं. कलेक्ट्रेट के बाहर इस नजारे को देखकर तुरंत कानाफूसी और चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया.

परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर खड़े हुए बड़े सवाल
सरकारी विभाग के नाम पर चल रहे इस फर्जी नंबर प्लेट के खेल ने कोटा परिवहन विभाग की सुरक्षा और चेकिंग व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर लंबे समय से एक ही नंबर की दो गाड़ियां शहर की सड़कों पर कैसे घूम रही थीं? क्या यह टैक्स चोरी का मामला है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा आपराधिक नेटवर्क काम कर रहा है? सरकारी अनुबंध में गाड़ी लेते समय क्या कागजात की सही तरीके से जांच नहीं की गई थी?

जांच के बाद होगी सख्त कार्रवाई
इस अजीबोगरीब और गंभीर मामले पर जब उच्च अधिकारियों से बात की गई, तो उन्होंने फिलहाल कैमरे के सामने कुछ भी साफ कहने से बचते हुए सिर्फ इतना कहा कि मामला संज्ञान में आया है. दोनों गाड़ियों के दस्तावेज, चेसिस नंबर और रजिस्ट्रेशन की बारीकी से जांच करवाई जा रही है. जांच रिपोर्ट सामने आते ही फर्जी गाड़ी चलाने वाले मालिक और इस खेल में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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