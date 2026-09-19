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कोटा में गणेश पंडाल पर बवाल: तलवार-पिस्टल दिखाने का आरोप, BJP नेता और DSP उलझे

Rajasthan News: कोटा में नगर सेठ के गणेश पंडाल में तलवार और पिस्टल दिखाकर धमकी देने के आरोप से बवाल बढ़ गया. गणेश समितियां और व्यापारी धरने पर बैठे. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए रात 8 बजे तक का अल्टीमेटम, नहीं तो आरती रोकने की चेतावनी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published:Sep 19, 2026, 03:15 PM IST | Updated:Sep 19, 2026, 03:15 PM IST
कोटा में गणेश पंडाल पर बवाल: तलवार-पिस्टल दिखाने का आरोप, BJP नेता और DSP उलझे
Image Credit: कोटा में नगर सेठ के गणेश पंडाल में तलवार और पिस्टल दिखाकर धमकी देने के आरोप से बवाल बढ़ गया.

Kota News: कोटा में नगर सेठ के गणेश पंडाल में तलवार और पिस्टल दिखाने के आरोप वाला मामला अब बढ़ता जा रहा है. शिकायत और पुलिस कार्रवाई के बाद अब गणेश भक्त और व्यापारी सड़क पर उतर आए हैं. भाजपा प्रदेश प्रवक्ता पंकज मेहता और हितेंद्र शर्मा की मौके पर डीएसपी रुद्रप्रकाश और थानाधिकारी से बहस भी हुई. गणेश पंडाल समितियां, आयोजन समितियां, भाजपा कार्यकर्ता और नेता, स्थानीय व्यापार समितियां और व्यापारी धरने पर बैठ गए हैं. प्रदर्शनकारियों ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को रात 8 बजे तक का समय दिया है.

आरोपी की गिरफ्तारी की मांग
धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि गणेश पंडाल में हथियार दिखाकर दहशत फैलाने के आरोप वाले युवक को जल्द गिरफ्तार किया जाए. प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है कि तय समय तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो विरोध और बढ़ाया जाएगा. उनका कहना है कि धार्मिक आयोजन के दौरान इस तरह की घटना को लेकर पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए.

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रात 8 बजे तक का अल्टीमेटम
प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को रात 8 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है. उनका कहना है कि अगर इस समय तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ तो आज गणेश पंडालों में आरती नहीं की जाएगी. इसके साथ ही शहर के अलग-अलग गणेश पंडालों से भक्तों को एकजुट कर बड़ा धरना-प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी गई है.

कई संगठन धरने पर बैठे
इस प्रदर्शन में गणेश आयोजन समिति, गणेश अनंत चतुर्दशी जुलूस समिति और अलग-अलग गणेश पंडालों की समितियों के लोग शामिल हैं. भाजपा के नेता और कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे हैं. इसके अलावा स्थानीय व्यापार समितियों और व्यापारियों ने भी धरने का समर्थन किया है. प्रदर्शनकारियों की मांग फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी पर केंद्रित है.

क्या है पूरा मामला?
श्री गणपति सेवा समिति के अध्यक्ष विशाल साहू ने आरोप लगाया है कि सम्राट नाम का एक युवक गणेश पंडाल में पहुंचा था. आरोप है कि युवक ने वहां तलवार लहराई और पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी. इसके अलावा नगर सेठ के आभूषण और करीब 50 हजार रुपये नकद ले जाने की कोशिश का भी आरोप लगाया गया है.

पुलिस ने क्या कहा?
रामपुरा थाना अधिकारी देशराज गुर्जर के मुताबिक पुलिस को शिकायत मिली है और नियमानुसार मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपी की तलाश जारी है. अब प्रदर्शनकारियों के अल्टीमेटम के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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