/Rajasthan News: कोटा में टोलकर्मी को कुचलते हुए निकला बेकाबू ट्रेलर, दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने

Kota Toll Accident: कोटा ग्रामीण के कनवास इलाके से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. दो दिन पहले स्टेट हाईवे पर एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार ट्रेलर (ट्रॉले) की चपेट में आने से एक मासूम टोलकर्मी की दर्दनाक मौत हो गई थी. अब इस खौफनाक हादसे का रूह कंपा देने वाला लाइव वीडियो (CCTV फुटेज) सोशल मीडिया पर सामने आया है.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह मौत बनकर दौड़े एक भारी-भरकम ट्रेलर ने पलक झपकते ही ड्यूटी पर तैनात एक युवा टोलकर्मी को अपनी चपेट में ले लिया और बेरहमी से कुचलते हुए आगे निकल गया.

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रोज की तरह ड्यूटी पर था 21 वर्षीय मयंक, सड़क पार करते ही आई मौत

यह दर्दनाक हादसा दरा-अरनिया स्टेट हाईवे पर बास्याहेड़ी और कनवास के बीच स्थित टोल नाके पर घटित हुआ था. हादसे का शिकार हुआ महज 21 वर्षीय मयंक झालावाड़ जिले के पनवाड़ इलाके का निवासी था, जो अपनी आजीविका चलाने के लिए इस टोल नाके पर काम करता था.घटना के वक्त मयंक रोजाना की तरह टोल नाके पर अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहा था. वह किसी काम से पैदल ही सड़क पार कर रहा था कि तभी कनवास की ओर से धूलेट की तरफ जा रहे एक तेज रफ्तार ट्रॉले ने उसे जोरदार टक्कर मार दी.

टायरों के नीचे चकनाचूर हुआ पैर, संभलने का मौका तक नहीं मिला

प्रत्यक्षदर्शियों और सामने आए वीडियो के अनुसार, हादसा इतना अचानक और भयावह था कि मयंक को पीछे हटने का मौका भी नहीं मिला.मयंक चलते हुए ट्रॉले के बीच के हिस्से से टकराकर सीधे नीचे सड़क पर गिर गया. बेकाबू ड्राइवर ने ब्रेक लगाने के बजाय लापरवाही से गाड़ी आगे बढ़ा दी, जिससे भारी-भरकम ट्रॉले के पिछले टायर मयंक के पैरों को कुचलते हुए ऊपर से गुजर गए.हादसे के बाद वहां मौजूद अन्य टोल कर्मियों में हड़कंप मच गया. उन्होंने आनन-फानन में लहूलुहान और तड़पते हुए मयंक को कनवास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) पहुंचाया. मयंक का पैर पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था और भारी खून बह रहा था. डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे 108 एम्बुलेंस से कोटा रेफर किया, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था; अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में मयंक ने दम तोड़ दिया.

वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में पुलिस, जांच जारी

हादसे का लाइव वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और मृतक के परिजनों में भारी आक्रोश है. हाईवे पर भारी वाहनों की बेलगाम रफ्तार पर अंकुश लगाने की मांग तेज हो गई है. फिलहाल कनवास थाना पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लेकर आरोपी ट्रेलर चालक की तलाश और पूरे मामले की कानूनी जांच शुरू कर दी है.