/Rajasthan News: कोटा में पुलिस को देख शातिर बदमाश ने खुद के गले पर चलाया चाकू, अस्पताल में भर्ती

Kota News: कोटा के कैथूनीपोल थाना इलाके में उस समय हड़कंप मच गया, जब पुलिस टीम को अपने सामने देख एक हिस्ट्रीशीटर ने खुद की जान लेने की कोशिश की. मुखबिर की सूचना पर पकड़ने पहुंची पुलिस के सामने ही बदमाश ने अपनी जेब से चाकू निकाला और खुद के गले पर ताबड़तोड़ वार कर दिया. लहुलूहान हालत में आरोपी को तुरंत एमबीएस (MBS) अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

तलाशी के दौरान अचानक निकाला चाकू

कैथूनीपोल थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि आदतन अपराधी मुस्तफा इलाके में घूम रहा है. इस पर पुलिस टीम उसे डिटेन करने और तलाशी लेने के लिए मौके पर पहुंची. जैसे ही पुलिसकर्मियों ने मुस्तफा को घेरा और उसकी तलाशी लेनी शुरू की, उसने बिजली की फुर्ती से अपनी जेब में छिपाकर रखा चाकू बाहर निकाला.इससे पहले कि पुलिसकर्मी कुछ समझ पाते, मुस्तफा ने अपने ही गले पर चाकू से वार कर लिया. यह खौफनाक मंजर देखकर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के हाथ-पैर फूल गए.

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एमबीएस अस्पताल में उपचार जारी

गले से अत्यधिक खून बहने के कारण मुस्तफा वहीं गिर पड़ा. पुलिस ने बिना वक्त गंवाए उसे गाड़ी में डाला और गंभीर हालत में कोटा के एमबीएस अस्पताल पहुंचाया, जहाँ डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है. पुलिस के मुताबिक मुस्तफा एक शातिर और आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ पहले से ही कई गंभीर मामले दर्ज हैं.

परिजनों का आरोप, "जेल जाने के डर से उठाया कदम"

दूसरी ओर, अस्पताल पहुंचे घायल मुस्तफा के परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिजनों का कहना है- "पुलिस आए दिन मुस्तफा को पाबंद करने और पूछताछ के नाम पर उठा ले जाती है. वह बार-बार जेल जाकर और पुलिस के इस बर्ताव से मानसिक रूप से पूरी तरह परेशान हो चुका था. आज भी पुलिस के इसी खौफ के कारण उसने खुद का गला काट लिया."