/Rajasthan News: कोटा में पड़ोसी का खूनी तांडव, पैसों के विवाद को लेकर तीन भाइयों पर चाकू से किया ताबड़तोड़ हमला

Kota Crime News: कोटा शहर के लाडपुरा थाना क्षेत्र स्थित करबला इलाके से सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां पैसों के लेन-देन के विवाद ने ऐसा हिंसक रूप ले लिया कि एक पड़ोसी ने पूरे परिवार पर खूनी हमला कर दिया. आरोपी ने सरेआम चाकू लहराते हुए तीन सगे भाइयों पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. इस जानलेवा हमले में तीनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद से ही पूरे इलाके में भारी तनाव का माहौल बना हुआ है.

घर के बाहर आकर करने लगा गाली-गलौज, बचाने आए भाइयों को भी रेता

पीड़ित इमरान खान ने पुलिस को दी शिकायत में अपने पड़ोसी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. इमरान के अनुसार, आरोपी पड़ोसी शराब के अत्यधिक नशे में धुत होकर उनके घर के बाहर पहुंचा था. वह पैसों के पुराने विवाद को लेकर सीधे उलझ गया और गाली-गलौज करने लगा. देखते ही देखते विवाद इतना उग्र हो गया कि आरोपी ने अपनी जेब से धारदार चाकू निकाल लिया और इमरान खान पर जानलेवा हमला कर दिया. घर के बाहर चीख-पुकार सुनकर इमरान को बचाने के लिए उनके दो भाई, माशू खान और आशिक खान तुरंत मौके पर दौड़े. लेकिन खून सवार हो चुके आरोपी ने रहम करने के बजाय उन दोनों भाइयों पर भी चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए.

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लूट का भी आरोप

चाकूबाजी की इस खौफनाक वारदात में इमरान, माशू और आशिक तीनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए. चीख-पुकार और भारी भीड़ जमा होने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पीड़ित पक्ष ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने न सिर्फ उन पर जानलेवा हमला किया, बल्कि वारदात के दौरान उनकी बहन के हाथ से सोने की अंगूठी भी जबरन छीनकर लूट ले गया.

घायलों के बयान

वारदात की सूचना मिलते ही लाडपुरा थाना पुलिस दलबल के साथ तुरंत करबला इलाके में पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया. पुलिस ने एहतियात के तौर पर मौके से साक्ष्य जुटाए हैं.

पुलिस कार्रवाई

बता दें कि तीनों घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनकी हालत पर नजर रखी जा रही है.पुलिस अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घायलों के शुरुआती बयान दर्ज कर लिए हैं.लाडपुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपी पड़ोसी की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें रवाना कर दी हैं. पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की गहनता से पड़ताल कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.