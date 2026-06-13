/Rajasthan News: महज 24 घंटे में सुलझी 2.5 लाख की लूट की गुत्थी, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर से मिले सुराग, दो शातिर लुटेरे गिरफ्तार

Kota News: कोटा शहर की कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महिला से मंगलसूत्र लूट की वारदात का महज 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस ने मामले में दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटा गया करीब 2.50 लाख रुपये कीमत का सोने का मंगलसूत्र और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली है.

पैदल जा रही बुजुर्ग महिला को बनाया था निशाना

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह वारदात बीते 11 जून को बालिता रोड (बोरखेड़ा रोड) पर घटित हुई थी. इलाके की निवासी 67 वर्षीय पुष्पा देवी जैन अपनी बेटी के साथ पैदल जा रही थीं. इसी दौरान पीछे से आए एक मोटरसाइकिल पर सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने उनके नजदीक बाइक धीमी की और झपट्टा मारकर बुजुर्ग महिला के गले से करीब 18.5 ग्राम वजनी सोने का मंगलसूत्र तोड़ लिया. जब तक महिला और उनकी बेटी शोर मचातीं, बदमाश तेज रफ्तार में बाइक दौड़ाकर रफूचक्कर हो गए.

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CCTV फुटेज और मुखबिर तंत्र से 24 घंटे में दबोचे गए आरोपी

दिनदहाड़े बुजुर्ग महिला से हुई इस बड़ी लूट की सूचना मिलते ही कुन्हाड़ी थाना पुलिस में हड़कंप मच गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्चाधिकारियों के निर्देश पर तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया गया.पुलिस टीम ने वारदात स्थल और बदमाशों के भागने के रूट पर लगे दर्जनों सीसीटीवी (CCTV) कैमरों के फुटेज खंगाले. फुटेज से मिले सुराग और सटीक मुखबिर तंत्र की सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए वारदात में शामिल दोनों आरोपियों को महज 24 घंटे के अंदर धर दबोचा.

कुन्हाड़ी क्षेत्र के ही रहने वाले हैं दोनों लुटेरे

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान कुन्हाड़ी क्षेत्र के ही बाबरी मोहल्ला निवासी गोपाल बाबरी (25 वर्ष) और सुखदेव उर्फ सुक्की बाबरी (20 वर्ष) के रूप में हुई है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर ली है. थानाधिकारी के अनुसार, पकड़े गए बदमाशों से सघन पूछताछ की जा रही है, जिससे क्षेत्र में हुई अन्य चोरी और स्नैचिंग की वारदातों के संबंध में भी महत्वपूर्ण सुराग मिलने की संभावना है.