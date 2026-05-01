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Rajasthan News: मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आत्मा लेने पहुंचे परिजन, आस्था-अस्पताल के नियमों के बीच हुआ टकराव

Rajasthan News: कोटा मेडिकल कॉलेज में ICU में मृत व्यक्ति की आत्मा लेने पहुंचे परिजनों को सुरक्षा कर्मियों ने भीतर जाने से रोक दिया. कानूनी नियमों का हवाला देने पर परिजनों ने अस्पताल गेट के बाहर ही अपनी पारंपरिक पूजा-प्रतिष्ठा संपन्न की.

Edited byArti PatelReported by Rajendra Sharma
Published: May 01, 2026, 10:12 AM|Updated: May 01, 2026, 10:12 AM
Rajasthan News: मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आत्मा लेने पहुंचे परिजन, आस्था-अस्पताल के नियमों के बीच हुआ टकराव
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Kota Hospital ICU Incident: कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उस समय एक अजीब और चर्चा का विषय बन जाने वाला नजारा देखने को मिला, जब एक मृतक के परिजन उसकी 'आत्मा' को ले जाने के लिए अस्पताल पहुंचे. इस घटना ने एक बार फिर पारंपरिक आस्था और अस्पताल के सख्त नियमों के बीच होने वाले टकराव को उजागर कर दिया है.

पुष्प आमंत्रण' के लिए पहुंचे एक दर्जन परिजन
जानकारी के मुताबिक, एक मरीज की ICU वार्ड में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. इसके बाद मंगलवार को मृतक के करीब एक दर्जन परिजन अस्पताल परिसर में एकत्रित हुए. परिजनों का कहना था कि वे अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृतक की आत्मा को ‘पुष्प आमंत्रण’ के साथ अपने साथ ले जाने आए हैं.परिजन अस्पताल के भीतर (ICU वार्ड के पास) जाकर पूजा-अर्चना करना चाहते थे.

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सुरक्षा कर्मियों ने रोका प्रवेश
अस्पताल में तैनात सुरक्षा गार्डों और पुलिस जवानों ने परिजनों को ICU वार्ड या अस्पताल के संवेदनशील क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोक दिया.सुरक्षा कर्मियों ने स्पष्ट किया कि अस्पताल के भीतर इस तरह के धार्मिक अनुष्ठानों की अनुमति देना नियमों के विरुद्ध है. प्रशासन का तर्क था कि अन्य गंभीर मरीजों की सुरक्षा और अस्पताल की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाना अनिवार्य है.

परिसर में ही शुरू हुई पूजा-प्रतिष्ठा
अस्पताल के भीतर प्रवेश न मिलने पर परिजन गेट के बाहर ही परिसर में बैठ गए और वहीं अपनी पूजा-प्रतिष्ठा शुरू कर दी. उन्होंने फूल और अन्य पूजन सामग्री के साथ अपनी धार्मिक विधि पूरी की. इस दौरान वहां मौजूद लोगों में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उत्सुकता बनी रही और माहौल काफी भावुक हो गया.

बार-बार सामने आती हैं ऐसी घटनाएं
कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं, जहां परिजन पारंपरिक मान्यताओं के चलते अस्पताल के भीतर धार्मिक क्रियाएं करने का प्रयास करते हैं. हर बार अस्पताल प्रशासन को नियमों और सुरक्षा का हवाला देकर उन्हें रोकना पड़ता है.

यह घटना एक गंभीर सवाल खड़ा करती है कि आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था और पारंपरिक आस्थाओं के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, जहां एक ओर परिजनों की भावनाएं जुड़ी होती हैं और दूसरी ओर अस्पताल के कड़े अनुशासन का पालन जरूरी होता है.

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Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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