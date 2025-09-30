Zee Rajasthan
कोटा में अब बनेगा 'स्मार्ट बैंक'! AGM में हुआ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का ऐलान

Rajasthan News: कोटा नागरिक सहकारी बैंक की 61वीं आमसभा में 10% लाभांश की घोषणा की गई. बैंक अध्यक्ष राजेश कृष्ण बिरला ने बताया कि बैंक ने ₹5.74 करोड़ का लाभ कमाया है और अब यह 'स्मार्ट बैंक' में बदल रहा है.

Published: Sep 30, 2025, 05:01 PM IST

कोटा में अब बनेगा 'स्मार्ट बैंक'! AGM में हुआ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का ऐलान

Kota News: कोटा नागरिक सहकारी बैंक लि., कोटा की 61वीं आमसभा हाल ही में झालावाड़ रोड पर स्थित श्री माहेश्वरी भवन में आयोजित की गई. इस सभा में बैंक की शानदार प्रगति और सदस्यों के बीच लाभ का वितरण मुख्य आकर्षण रहा. बैंक अध्यक्ष राजेश कृष्ण बिरला ने सदस्यों के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि बैंक निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है.

शानदार वित्तीय प्रदर्शन और लाभांश की घोषणा
आमसभा में बैंक ने अपने शानदार वित्तीय परिणामों की घोषणा की. बैंक अध्यक्ष बिरला ने बताया कि 63,014 अंशधारकों को 10 प्रतिशत लाभांश दिया जाएगा. यह घोषणा बैंक के मजबूत वित्तीय आधार को दर्शाती है. बैंक की कार्यशील पूंजी 105634.55 लाख रुपये तक पहुँच गई है, जबकि बैंक ने 574.07 लाख रुपये का लाभ दर्ज किया है. इसके अलावा, बैंक की कुल अमानतें 83440.38 लाख रुपये हैं. इन आंकड़ों के साथ, बैंक कार्यशील पूंजी और हिस्सा राशि के मामले में पूरे राज्य में नंबर 1 नागरिक बैंक बन गया है.

डिजिटल परिवर्तन और सम्मान समारोह
बैंक अपनी सेवाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है. राजेश कृष्ण बिरला ने कहा कि बैंक अब एक 'स्मार्ट बैंक' और 'स्मार्ट शाखाओं' में बदल रहा है, जिससे सदस्यों को बेहतर और आधुनिक बैंकिंग सेवाएं मिल सकेंगी. आमसभा में बैंक के 38 वरिष्ठ सदस्यों को उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया.

इस आयोजन में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिनमें कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा और उपभोक्ता थोक भण्डार के अध्यक्ष हरिकृष्ण बिरला शामिल थे. यह सभा न केवल बैंक की वित्तीय सफलता का जश्न थी, बल्कि बैंक के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों का भी सम्मान था. बैंक की पूंजी पर्याप्तता (CRAR) 28.17 प्रतिशत से अधिक है और शुद्ध एनपीए केवल 2.34 प्रतिशत है, जो इसकी मजबूत स्थिति को दिखाता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Kota news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

