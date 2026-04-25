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Rajasthan News: नारकोटिक्स की बड़ी कार्रवाई, लहसुन के कट्टों से निकला करोड़ों का डोडा चूरा!

Rajasthan News: कोटा में नारकोटिक्स विभाग ने मंडाना टोल पर ₹47 लाख का 938 किलो डोडा चूरा जब्त किया है. तस्कर इसे लहसुन के कट्टों में छिपाकर मंदसौर से नागौर ले जा रहे थे. मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर तस्करी के बड़े नेटवर्क की तलाश शुरू कर दी गई है.

Edited byArti PatelReported by Rajendra Sharma
Published: Apr 25, 2026, 03:17 PM|Updated: Apr 25, 2026, 03:23 PM
Rajasthan News: नारकोटिक्स की बड़ी कार्रवाई, लहसुन के कट्टों से निकला करोड़ों का डोडा चूरा!
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Kota Narcotics Action: केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) की टीम ने कोटा-झालावाड़ हाईवे पर मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. तस्करों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए तस्करी का बेहद शातिर तरीका अपनाया, लेकिन नारकोटिक्स विभाग की मुस्तैदी ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया.

लहसुन के कट्टों के नीचे छिपा था काला जहर
उप नारकोटिक्स आयुक्त (कोटा) नरेश बुंदेल ने बताया कि तस्करों ने डोडा चूरा की गंध को छिपाने के लिए उसे लहसुन के कट्टों के नीचे दबाकर रखा था. बता दें कि टीम ने दो पिकअप लोडिंग वाहनों से कुल 938 किलो डोडा चूरा बरामद किया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब्त किए गए इस मादक पदार्थ की कीमत करीब ₹47 लाख आंकी गई है.

NH-52 मंडाना टोल पर नाकेबंदी
नारकोटिक्स विभाग को इस तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद कोटा-झालावाड़ नेशनल हाईवे-52 पर स्थित मंडाना टोल प्लाजा पर विशेष नाकेबंदी की गई. बता दें कि झालावाड़ की तरफ से आ रहे दो संदिग्ध लोडिंग वाहनों को जब रोककर तलाशी ली गई, तो ऊपर लहसुन के कट्टे मिले. लेकिन जब गहराई से जांच की गई, तो नीचे डोडा चूरा के बोरे बरामद हुए. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि नशे की यह बड़ी खेप मंदसौर (मध्य प्रदेश) से नागौर (राजस्थान) की तरफ ले जाई जा रही थी.

3 तस्कर गिरफ्तार, जांच जारी
नारकोटिक्स विभाग की टीम ने मौके से तस्करी में शामिल 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है. उनके वाहनों को जब्त कर लिया गया है और एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. अब विभाग इस पूरे नेटवर्क के मुख्य सरगना तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है.

पढ़ें कोटा की एक और खबर…

देवपुरा गांव में बिंदोरी के दौरान झगड़ा होने पर युवक पर जानलेवा हमला, अस्पताल में भर्ती

कोटा के इटावा थाना क्षेत्र के देवपुरा गांव में एक शादी समारोह के दौरान हिंसा की खबर सामने आई है. बिंदोरी में नाचने के दौरान हुए विवाद में बीच-बचाव करने गए रामावतार भील नामक युवक पर 4-5 लोगों ने धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया. हमले में गंभीर रूप से घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद कोटा के MBS अस्पताल रेफर किया गया है, जहां फिलहाल उसका इलाज जारी है. पीड़ित के अनुसार, यह विवाद मामूली बात से शुरू हुआ था जिसने हिंसक रूप ले लिया. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है.

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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