/Rajasthan News: कोटा अस्पताल मामले में सरकार का बड़ा एक्शन, लेडी डॉक्टर बर्खास्त, सर्जन समेत 3 सस्पेंड

Kota New Medical College Hospital Case: कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सीजेरियन डिलीवरी के बाद दो प्रसूताओं की मौत और कई महिलाओं की किडनी फेल होने के सनसनीखेज मामले में राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है. घटना के चार दिन बाद, प्राथमिक जांच में लापरवाही की पुष्टि होने पर प्रशासनिक गाज गिरी है.

बर्खास्तगी और निलंबन

चिकित्सा आयुक्त बीएल गोयल के कोटा दौरे और सघन जांच के बाद देर रात चिकित्सा निदेशालय ने निम्नलिखित आदेश जारी किए. बात दें कि अर्जेंट टेंपरेरी बेसिस (UTB) पर कार्यरत सहायक आचार्य डॉ. श्रद्धा उपाध्याय को तत्काल प्रभाव से सेवा से हटा दिया गया है. वहीं सर्जरी विभाग के सहायक आचार्य डॉ. नवनीत कुमार, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर गुरजीत कौर और निमेश वर्मा को निलंबित कर दिया गया है. साथ ही गायनी यूनिट के दो प्रभारी डॉक्टरों, डॉ. बीएल पाटीदार और डॉ. नेहा सिहरा को 'कारण बताओ नोटिस' जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा गया है.

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जांच में खुलासा: सीनियर नदारद, रेजिडेंट के भरोसे वार्ड

आयुक्त की जांच में अस्पताल प्रबंधन की कई गंभीर खामियां और मानवीय चूक सामने आई हैं. प्रारंभिक जांच में पता चला कि जिस समय प्रसूताओं की हालत बिगड़ी, वार्ड के सीनियर डॉक्टर अपनी ड्यूटी से गायब थे और पूरा उपचार रेजिडेंट डॉक्टरों के भरोसे चल रहा था. जांच टीम ने ऑपरेशन के दौरान दी गई दवाइयों, एनेस्थीसिया और ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों की पूरी लिस्ट खंगाल ली है. सीजेरियन के बाद प्रसूताओं की किडनी फेल होना किसी गंभीर संक्रमण या गलत दवा के असर की ओर इशारा कर रहा है.

राजनीतिक हलचल और मंत्री का बयान

इस दुखद घटना ने अब राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है. बता दें कि CM भजनलाल शर्मा ने दिए निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. वहीं प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी मामले की निष्पक्ष जांच के लिए चार सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो 3 दिन में रिपोर्ट देगी.

वहीं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है. जयपुर से विशेषज्ञों की सर्वश्रेष्ठ टीम कोटा भेजी गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कोटा मामले में चिकित्सा प्रोटोकॉल की गंभीर लापरवाही की पुष्टि की है. अस्पताल प्रशासन को ओटी, दवा वितरण और मॉनिटरिंग सिस्टम तुरंत सुधारने के कड़े निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि मरीजों की सुरक्षा से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.