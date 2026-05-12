/Rajasthan News: कोटा NMCH कांड के बाद सरकार सख्त, प्रोटोकॉल टूटा तो नपेंगे अधीक्षक

Kota NMCH Case: कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल (NMCH) में प्रसूताओं की स्थिति बिगड़ने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद राज्य सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने सोमवार को कोटा पहुंचकर अस्पताल का सघन निरीक्षण किया और स्पष्ट संदेश दिया कि अब अस्पतालों में लापरवाही की कोई जगह नहीं होगी.

दोषियों पर होगी सीधी कार्रवाई

निरीक्षण के बाद आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में गायत्री राठौड़ ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए.भविष्य में यदि संक्रमण या प्रोटोकॉल की अनदेखी की कोई घटना होती है, तो इसके लिए सीधे संस्थान अधीक्षक और यूनिट हेड को जिम्मेदार मानकर उन पर कार्रवाई की जाएगी. सर्जरी और इमरजेंसी यूनिट्स में अब वरिष्ठ चिकित्सकों की मौजूदगी अनिवार्य होगी. कनिष्ठों के भरोसे गंभीर मरीजों को नहीं छोड़ा जा सकता. बता दें कि अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं कि उपकरणों या दवाइयों की कमी होने पर RMRS फंड का तुरंत उपयोग करें, इलाज में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए.

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ग्राउंड जीरो पर लिया जायजा

प्रमुख सचिव ने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के आईसीयू का दौरा किया और वहां भर्ती प्रसूताओं-पिंकी, धन्नी बाई, आरती और रागिनी मीणा-के स्वास्थ्य की जानकारी ली. उन्होंने मरीजों के परिजनों से बात कर वर्तमान इलाज और सुविधाओं पर फीडबैक लिया. फिलहाल मरीजों का इलाज SMS जयपुर से आए वरिष्ठ नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. धनंजय अग्रवाल और उनकी टीम की देखरेख में चल रहा है.

संक्रमण मुक्त होंगे ओटी और आईसीयू

राठौड़ ने पूरे प्रदेश के अस्पतालों के लिए 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाते हुए निर्देश दिए कि-ऑपरेशन थिएटर (OT) और आईसीयू को संक्रमण मुक्त रखने के लिए स्टरलाइजेशन के नियमों का सख्ती से पालन हो. यह व्यवस्था केवल मेडिकल कॉलेज ही नहीं, बल्कि जिला अस्पतालों, सीएचसी और पीएचसी स्तर तक अनिवार्य रूप से लागू होगी.

उच्चाधिकारियों की मौजूदगी

निरीक्षण और बैठक के दौरान जिला कलेक्टर पीयूष समारिया, एसपी तेजस्वनी गौतम और स्वास्थ्य विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि प्रसूताओं की स्थिति बिगड़ने के मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से जारी है और भविष्य में ऐसी चूक न हो, इसके लिए त्रिस्तरीय निगरानी तंत्र विकसित किया जा रहा है.