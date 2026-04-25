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Rajasthan News: कोटा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ₹23 करोड़ के ऑनलाइन परीक्षा घोटाले का इनामी आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan News: कोटा पुलिस ने ऑनलाइन परीक्षा नकल गिरोह के इनामी आरोपी सुमेर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. आयुष मंत्रालय की परीक्षा में हुए इस ₹23 करोड़ के घोटाले में अब तक 12 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. पुलिस ने 4300 पन्नों की चार्जशीट पेश कर मामले में बड़ी कार्रवाई की है.

Edited byArti PatelReported by Rajendra Sharma
Published: Apr 25, 2026, 01:48 PM|Updated: Apr 25, 2026, 01:48 PM
Rajasthan News: कोटा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ₹23 करोड़ के ऑनलाइन परीक्षा घोटाले का इनामी आरोपी गिरफ्तार
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Kota Online Exam Scam: शिक्षा की काशी कहे जाने वाले कोटा में ऑनलाइन परीक्षा में सेंध लगाने वाले एक बड़े गिरोह के खिलाफ RK पुरम थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. आयुष मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा आयोजित मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) परीक्षा में नकल कराने के हाई-प्रोफाइल मामले में पुलिस ने ₹10,000 के इनामी आरोपी सुमेर सिंह मीणा को गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन से धर दबोचा है.

₹23 करोड़ का टेंडर और फर्जी परीक्षा केंद्र
जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, वे चौंकाने वाले हैं. केंद्र सरकार ने CCRAS (आयुष मंत्रालय) की परीक्षा आयोजित करने के लिए एक निजी फर्म को ₹23 करोड़ का टेंडर दिया था. लेकिन, इस फर्म की मिलीभगत से कोटा के एक 'IT एजुकेशन सेंटर' पर फर्जीवाड़ा चल रहा था. बता दें कि जिस सेंटर पर परीक्षा आयोजित की जा रही थी, उसके पास परीक्षा कराने का कोई अधिकृत दस्तावेज या वर्क ऑर्डर तक नहीं मिला. यह गिरोह तकनीक का सहारा लेकर राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में नकल करवा रहा था.

4300 पन्नों की चार्जशीट पेश
कोटा पुलिस ने इस संगठित अपराध की जड़ें खोदते हुए अब तक 12 आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट में 4300 पन्नों का विस्तृत आरोप पत्र (चार्जशीट) पेश किया है. जांच में यह साफ हो गया है कि परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी के कर्मचारियों और सेंटर संचालकों के बीच गहरी सांठगांठ थी.

पुलिस टीम की जांबाजी
शहर SP तेजस्वीनी गौतम के कुशल निर्देशन में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया. DSP मनीष शर्मा और ट्रेनी-IPS सिद्धार्थ श्रीवास्तव के सुपरविजन में टीम ने इनामी बदमाश को ट्रैक किया.थाना प्रभारी संतोष चंद्रावत और उनकी टीम ने घेराबंदी कर सुमेर सिंह मीणा को उस समय पकड़ा जब वह भागने की फिराक में था.

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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