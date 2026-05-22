/Rajasthan News: पिज्जा लेट क्या हुआ, बौखला गए कांस्टेबल साहब! दुकानदार की सोने की चेन ली, फिर पीट दिया

फास्ट फूड की दुकान पर पिज्जा बनने में हुई मामूली सी देरी इस सिपाही के सिर पर इस कदर सवार हुई कि उसने कानून के रखवाले की जगह एक खूंखार गुंडे का चोला ओढ़ लिया. सरेबाजार हुए इस हाई-वोल्टेज ड्रामे और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कोटा पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए शहर पुलिस अधीक्षक (SP) तेजस्विनी गौतम ने तुरंत कड़ा एक्शन लेते हुए आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड (निलंबित) कर दिया है.

पिज्जा में देरी पर भड़का खाकी का रौब, सोने की चेन तोड़ने का भी आरोप

यह पूरी शर्मनाक वारदात नयापुरा थाना इलाके में पुलिस लाइन के ठीक बाहर घटित हुई.बता दें कि पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल अजीत शराब के नशे में बुरी तरह टल्ली होकर बाहर एक फास्ट फूड सेंटर पर पहुंचा था. उसने वहां पिज्जा का ऑर्डर दिया. जब पिज्जा बनने में कुछ मिनट की देरी हुई, तो वह अपना आपा खो बैठा और दुकानदार से उलझ गया. गाली-गलौज से शुरू हुआ यह विवाद देखते ही देखते भारी मारपीट में बदल गया. कांस्टेबल अजीत ने दुकान के भीतर काउंटर पर तोड़फोड़ शुरू कर दी और दुकानदार रामू अग्रवाल व उनके भांजे पर ताबड़तोड़ थप्पड़-घूंसे बरसा दिए.पीड़ित दुकानदार रामू अग्रवाल ने पुलिस को दी शिकायत में बेहद गंभीर आरोप लगाया है कि मारपीट और हंगामे के दौरान आरोपी कांस्टेबल अजीत ने गुंडागर्दी दिखाते हुए जबरन उनके गले से सोने की चेन भी तोड़ ली.

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बीच सड़क राहगीरों पर निकाला गुस्सा, नयापुरा पुलिस ने किया अरेस्ट

दुकान में गदर काटने के बाद भी जब इस सिरफिरे सिपाही का मन नहीं भरा, तो वह बीच सड़क पर आ गया. नशे में चूर कांस्टेबल ने वहां से गुजर रहे बेकसूर राहगीरों, बाइक और कार सवार चालकों का रास्ता रोका, उनके साथ धक्का-मुक्की की और पुलिसिया रौब दिखाते हुए देख लेने की धमकियां दीं. बाजार में मौजूद किसी शख्स ने इस पूरी घटना का मोबाइल से वीडियो बना लिया और इंटरनेट पर अपलोड कर दिया. वीडियो में कांस्टेबल की गुंडागर्दी साफ उजागर होने के बाद आला अधिकारियों के निर्देश पर नयापुरा थाना पुलिस तुरंत मौके पर दौड़ी. नयापुरा पुलिस ने मौके से आरोपी कांस्टेबल अजीत को दबोचकर हिरासत में लिया. जब अस्पताल ले जाकर उसका मेडिकल मुआयना करवाया गया, तो डॉक्टरों ने उसके शरीर में अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल (शराब के नशे) की पुष्टि की. पुलिस ने आरोपी को शांतिभंग की धारा में गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है.

SP तेजस्विनी गौतम का हंटर: तुरंत प्रभाव से किया सस्पेंड

कोटा शहर की कानून व्यवस्था और पुलिस की छवि को सरेआम धूमिल करने वाले इस कृत्य पर एसपी तेजस्विनी गौतम ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है. उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता और आम जनता के साथ इस तरह का हिंसक व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. एसपी के आदेश पर आरोपी कांस्टेबल अजीत को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है.