/कोटा में राहुल गांधी के आगमन से पहले गरमाई राजनीति, BJP नेता राकेश नायक के नेतृत्व में राजीव गांधी की प्रतिमा को दिखाया आईना

Rahul Gandhi Kota Visit: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शिक्षा नगरी कोटा के प्रस्तावित दौरे से पहले यहां की सियासत पूरी तरह गरमा गई है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) किसान मोर्चा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य राकेश नायक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ एक अनोखा और उग्र विरोध प्रदर्शन किया. भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोटा में पूर्व प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के पिता स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा के सामने जाकर उन्हें आईना (शीशा) दिखाया. इसके साथ ही प्रतिमा पर राहुल गांधी के खिलाफ एक तीखा शिकायत पत्र भी चस्पा किया. भाजपा का आरोप है कि राहुल गांधी कोटा आकर छात्रों को शुभकामनाएं देने के बजाय उनका मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं और यहाँ के शांत शैक्षणिक माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं.

पिछली कांग्रेस सरकार में 19 बार हुए पेपर लीक: राकेश नायक

विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भाजपा नेता राकेश नायक ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखे राजनीतिक हमले किए.राकेश नायक ने राहुल गांधी को 'पेपर चोर कांग्रेस गिरोह का सरगना' बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने सत्तर साल के कुशासन में देश और राजस्थान को सिर्फ गरीबी और बेरोजगारी दी है.उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान रीट (REET) और सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती सहित रिकॉर्ड 19 बार पेपर लीक हुए. शुरुआत में सरकार ने इसे माना ही नहीं, लेकिन जब भाजपा ने कड़ा विरोध किया, तब जाकर कई महीनों बाद दोबारा परीक्षाएं कराई गईं. इस लचर व्यवस्था के कारण युवाओं के समय और धन की बर्बादी हुई, जिससे हताश होकर कई छात्रों को आत्मघाती कदम उठाने पड़े.

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नीट (NEET) परीक्षा के समय पढ़ाई में खलल डालने का षड्यंत्र

भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी के इस दौरे की टाइमिंग पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं. बता दें कि भाजपा नेता अरविंद यादव और घनश्याम ओझा ने कहा कि आगामी 21 जून को नीट (NEET) की महत्वपूर्ण परीक्षा होना निर्धारित है. ऐसे समय में छात्रों को एकाग्रता के साथ तैयारी करने का मनोबल देना चाहिए, न कि उनके अध्ययन में खलल डालना चाहिए. राहुल गांधी कोटा आकर भोले-भाले छात्रों को बरगलाने का षड्यंत्र रच रहे हैं.पार्षद सोनू धाकड़ और दिलीप सिंह नायक ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार की उदासीनता के कारण कोटा में आए दिन छात्र आत्महत्याएं कर रहे थे और यहाँ की आईआईटी (IIT) भी जोधपुर भेज दी गई थी. तब राहुल गांधी को कभी कोटा के छात्रों की याद नहीं आई, लेकिन अब वे यहाँ का माहौल बिगाड़ने आ रहे हैं. इसलिए उन्हें कोटा आने से पहले आईने में अपना चेहरा देखना चाहिए और राजनीति करने के बजाय छात्रों को परीक्षा की शुभकामनाएं देनी चाहिए.

विरोध प्रदर्शन में ये रहे मौजूद

राजीव गांधी की प्रतिमा पर शिकायत पत्र चस्पा करने के इस कार्यक्रम में भाजपा नेता रमेश राठौड़, देवेंद्र सिंह हाड़ा, पूर्व सैनिक संतोष कुमार शाक्य, राहुल मीना और नंदकिशोर वैष्णव ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया.

इस अवसर पर धवन दवाला, चिराग भार्गव, मनु प्रताप, मोनू पांचाल, सतीश गोचर, शानू पठान, हैदर खान, नरेंद्र पूरी, रोहित गौतम, राणा सरदार, नवीन खत्री, बलराम सेन, विश्वनाथ नामा, हरीश नायक, बंटी प्रजापति, कुलदीप मेघवाल, लालचंद नायक, नवल राठौर, नवनीत नागर सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे.