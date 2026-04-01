Rajasthan News: कोटा की भीषण गर्मी में सरस का मैंगो तड़का, ₹10 के किफायती पैक में श्रीखंड लॉन्च

Kota News: शिक्षा नगरी कोटा की तपती गर्मी में अब आमजन और विद्यार्थियों को राहत देने के लिए कोटा सरस डेयरी ने एक स्वादिष्ट नवाचार किया है. डेयरी ने अपने उत्पादों की श्रृंखला का विस्तार करते हुए 50 ग्राम का श्रीखंड मैंगो फ्लेवर बाजार में उतारा है. इस नए उत्पाद की लॉन्चिंग बुधवार को संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल और डेयरी अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़ द्वारा की गई.

मैंगो श्रीखंड, स्वाद भी और राहत भी

भीषण गर्मी को देखते हुए सरस डेयरी ने उपभोक्ताओं को किफायती और गुणवत्तापूर्ण विकल्प देने के उद्देश्य से यह छोटा पैक तैयार किया है.बता दें कि डेयरी अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़ ने बताया कि एक हालिया सर्वे में सामने आया था कि कोटा में रहने वाले लाखों कोचिंग विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों के बीच मैंगो फ्लेवर की भारी मांग है. इसी फीडबैक के आधार पर यह 50 ग्राम का पैक तैयार किया गया है.संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह छोटा पैक न केवल सस्ता है, बल्कि चलते-फिरते खाने के लिए भी बहुत सुविधाजनक है.

लॉन्च होते ही हिट

नया उत्पाद बाजार में आते ही लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया है. लॉन्चिंग के साथ ही शहर के विभिन्न बूथों से 700 से अधिक पैक्स की मांग प्राप्त हो चुकी है.मांग को देखते हुए डेयरी प्रबंधन ने शहर के प्रमुख चौराहों और हॉस्टल क्षेत्रों में मोबाइल वैन के माध्यम से इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है.

विशेष उपस्थिति

इस गरिमामयी कार्यक्रम के दौरान डेयरी प्रबंध संचालक दिलखुश मीणा सहित सरस डेयरी के तमाम वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे.आयुक्त ने निर्देश दिए कि शहर के हर कोने में इसकी सुगम उपलब्धता बनी रहे ताकि गर्मी में लोगों को पौष्टिक और ठंडा विकल्प मिल सके.

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एसपी ने किया चेचट पुलिस थाने का औचक निरीक्षण, आवश्यक दिशा-निर्देश दिए

कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने चेचट थाने का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाने की विभिन्न शाखाओं का जायजा लेते हुए व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की.

इस दौरान एसपी ने थाना परिसर की साफ-सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आमजन, विशेषकर थाने पर आने वाले परिवादियों के साथ शिष्ट और संवेदनशील व्यवहार करने के लिए कहा. उन्होंने ड्यूटी के प्रति जिम्मेदारी और ईमानदारी से कार्य करने पर जोर देते हुए कहा कि पुलिस का व्यवहार ही आमजन में विश्वास पैदा करता है. निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड संधारण, मालखाना व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं को भी जांचा गया और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए. पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समय-समय पर ऐसे निरीक्षण जारी रहेंगे.

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