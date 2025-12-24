Zee Rajasthan
कोटा से दिल्ली का सफर 4 घंटे में होगा पूरा, अगली दिवाली से इस एक्सप्रेसवे पर फर्राटे से दौड़ सकती हैं गाड़ियां

Rajasthan News: कोटा-दिल्ली एक्सप्रेसवे दिवाली के बाद यातायात के लिए खुल सकता है. राजस्थान का 373 किमी का सेक्शन लगभग पूरा. यात्रा समय घटकर 4 घंटे होगा. आठ लेन का मार्ग भविष्य में बारह लेन तक बढ़ाया जा सकता है.

Published: Dec 24, 2025, 03:16 PM IST | Updated: Dec 24, 2025, 03:16 PM IST

Kota-Delhi Expressway: राजस्थान के कोटा का दिल्ली से जोड़ने वाला कोटा-दिल्ली सेक्शन, जो दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा है, इस साल दिवाली के बाद यातायात के लिए खुलने की संभावना है. 1,386 किलोमीटर लंबी इस एक्सप्रेसवे का निर्माण 2019 में शुरू हुआ था और इसे 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था. हालांकि, अब पूरा निर्माण 2026 तक पूरा होने की संभावना है.

विशेषज्ञों का कहना है कि मुंबई तक सीधी सड़क कनेक्टिविटी अगले साल संभव हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से मार्ग खुलने में थोड़ा और समय लगेगा. मुख्य कारण 4.9 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण है, जो मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिज़र्व से होकर जाएगी. इस सुरंग का निर्माण फरवरी 2026 के बाद शुरू होगा. NHAI के एक अधिकारी ने बताया, “पैकेज 10 का 26.5 किलोमीटर का सेक्शन लगभग 95 प्रतिशत पूरा हो चुका है. केवल अंतिम काम बाकी हैं, और हम इसे निर्धारित समय पर खोलने का प्रयास कर रहे हैं.”

अभी तक कोटा और दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को एक्सप्रेसवे छोड़कर लगभग 60 किलोमीटर की दो लेन वाली सड़क से होकर वापिस एक्सप्रेसवे से जुड़ना पड़ता है. इस रूट पर अक्सर ट्रैफिक जाम और देर हो जाने की समस्याएं आती रहती हैं. दिवाली के बाद कोटा-दिल्ली सेक्शन खुलने के बाद इन समस्याओं में काफी हद तक राहत मिलने की संभावना है. ऐसा होने पर दिल्ली और कोटा के बीच यात्रा का समय लगभग चार घंटे तक घट सकता है.

राजस्थान से होकर गुजरते हुए यह एक्सप्रेसवे लगभग 373 किलोमीटर का मार्ग कवर करेगा. अधिकारियों के अनुसार, राजस्थान सेक्शन का काम लगभग पूरा हो चुका है और केवल 35 किलोमीटर का हिस्सा अभी निर्माणाधीन है.

निर्माण में देरी के कारण
मुंबई तक मार्ग में देरी के अलावा अन्य कारणों ने भी निर्माण की गति धीमी कर दी. बारां से जयपुर तक 765 किलोवोल्ट हाई-वोल्टेज पावर लाइन के पुनर्स्थापन ने निर्माण में सावधानी और शटडाउन की आवश्यकता पैदा की. इसके अलावा जुलाई और अगस्त में भारी बारिश ने सड़कों को नुकसान पहुंचाया और निर्माण सामग्री की आपूर्ति में बाधा डाली. अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा ऑडिट के बाद आठ लेन में से प्रारंभ में केवल चार लेन खोली जाएंगी, जबकि शेष लेन बाद में पूरी तरह से बन जाएंगी.

आठ लेन का निर्माण और भविष्य में विस्तार
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे को आठ लेन के रूप में बनाया गया है, जिसे भविष्य में बारह लेन तक बढ़ाया जा सकता है. राजस्थान के हिस्से के लिए एनएचएआई ने पर्याप्त जमीन पहले ही सुरक्षित कर ली है, जिससे भविष्य में अतिरिक्त लेन बनाने के लिए कोई और जमीन अधिग्रहण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.

वर्तमान में राजस्थान के कुछ सेक्शन पर यातायात शुरू हो चुका है. सोहना से भंडारेज के बीच वाहनों का संचालन पहले ही शुरू हो चुका है, यह हिस्सा पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया था. वर्तमान में हल्की वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 120 किमी प्रति घंटा तय की गई है. अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में इसे 140 किमी प्रति घंटा तक बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है.

इस एक्सप्रेसवे के खुलने के बाद न केवल यात्रा का समय कम होगा, बल्कि राजस्थान में व्यापार और परिवहन को भी नई गति मिलेगी. यह परियोजना पूरे देश में सड़क संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित होगी.

