/बारिश की बेरुखी से किसान परेशान, डाबर ब्रांच में पानी नहीं पहुंचने से धान की रोपाई पर संकट

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Kota News: सुल्तानपुर (कोटा) क्षेत्र में मानसून की धीमी रफ्तार और नहर में पानी की कमी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. बारिश नहीं होने के कारण खेतों में नमी नहीं है, वहीं दाईं मुख्य नहर की डाबर ब्रांच में अब तक पानी नहीं पहुंचने से धान की रोपाई प्रभावित होने लगी है. किसानों का कहना है कि महंगे बीज, खाद और डीजल पर खर्च करने के बाद अब पानी की कमी उनके लिए बड़ी परेशानी बन गई है. इसी मांग को लेकर जल वितरण समिति ने सीएडी अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर जल्द पानी छोड़ने की मांग की है.
डाबर ब्रांच में पानी पहुंचाने की उठी मांग
किसानों की समस्या को लेकर दाईं मुख्य नहर प्रथम उपखंड सीएडी सुल्तानपुर क्षेत्र की सब ब्रांच जल वितरण समिति बड़ौद के अध्यक्ष हेमंत शर्मा किसानों के साथ सीएडी कार्यालय पहुंचे. यहां उन्होंने अधीक्षण अभियंता के नाम सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा और डाबर ब्रांच में तुरंत पानी उपलब्ध कराने की मांग रखी. किसानों ने बताया कि खेती का समय निकलता जा रहा है और अगर जल्द पानी नहीं मिला तो धान की रोपाई करना मुश्किल हो जाएगा.
खेत सूखे, धान की फसल पर मंडराया संकट
किसानों का कहना है कि क्षेत्र के ज्यादातर किसान धान की खेती पर निर्भर हैं. उन्होंने रोपाई की पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन खेतों में पर्याप्त पानी नहीं होने के कारण काम शुरू नहीं हो पा रहा है. बारिश भी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई है, जिससे किसानों की परेशानी लगातार बढ़ रही है. समय पर पानी नहीं मिलने से खरीफ फसल पर इसका सीधा असर पड़ सकता है.
80 प्रतिशत किसान नहरी पानी पर निर्भर
जल वितरण समिति के अनुसार क्षेत्र के करीब 80 प्रतिशत किसान सिंचाई के लिए नहरों पर निर्भर हैं. ऐसे में नहर में पानी नहीं आने से उनकी पूरी खेती व्यवस्था प्रभावित हो रही है. किसानों का कहना है कि उन्होंने पहले ही बीज, खाद, दवाइयों और डीजल पर काफी पैसा खर्च कर दिया है. अब अगर फसल की शुरुआत में ही पानी की कमी रही तो आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.
सोमवार को छोड़ा गया था पानी, लेकिन डाबर ब्रांच तक नहीं पहुंचा
किसानों ने बताया कि विभाग की ओर से सोमवार सुबह 8 बजे नहर में पानी छोड़ा गया था, लेकिन अभी तक डाबर ब्रांच में पानी नहीं पहुंच पाया है. इसके चलते किसान लगातार अधिकारियों से संपर्क कर जल्द व्यवस्था सुधारने की मांग कर रहे हैं. किसानों का कहना है कि केवल पानी छोड़ने की घोषणा से काम नहीं चलेगा, बल्कि अंतिम छोर तक पानी पहुंचना जरूरी है.
जल्द समाधान नहीं हुआ तो बढ़ेगा संकट
किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही डाबर ब्रांच में पानी उपलब्ध नहीं कराया गया तो खरीफ फसल पर बड़ा असर पड़ेगा. उनका कहना है कि खेती का समय निकलने के बाद पानी मिलने का कोई फायदा नहीं होगा. इसलिए किसानों के हित को देखते हुए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है.
किसानों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार
जल वितरण समिति ने सीएडी विभाग से मांग की है कि किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए डाबर ब्रांच में पर्याप्त पानी छोड़ा जाए. किसानों का कहना है कि समय पर सिंचाई की सुविधा मिलने से ही धान की रोपाई पूरी हो सकेगी और उनकी मेहनत व पैसा बच पाएगा. वहीं अब सभी की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है.
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