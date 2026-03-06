Zee Rajasthan
कोटा-बूंदी एयरपोर्ट पर सियासत गरम, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का गहलोत पर तीखा पलटवार

Rajasthan News: ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कोटा एयरपोर्ट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने परियोजना में अड़ंगे लगाए. उन्होंने दावा किया कि भजनलाल सरकार ने सत्ता में आते ही 40 करोड़ जमा कर परियोजना को गति दी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Mar 06, 2026, 10:21 PM IST | Updated:Mar 06, 2026, 10:21 PM IST

Kota News: राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कोटा एयरपोर्ट को लेकर दिए गए हालिया बयान पर कड़ा पलटवार किया है. मंत्री नागर ने कहा कि गहलोत जी का बयान उनकी "कमजोर याददाश्त" और "विकास विरोधी सोच" को दर्शाता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि गहलोत सरकार ने एयरपोर्ट के लिए जिस भूमि का हवाला दिया, उसका लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा वन क्षेत्र का था. इस वन भूमि के डायवर्जन की जटिल प्रक्रिया को पूरा करने के बजाय तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसमें केवल अड़ंगे डालने का काम किया. मंत्री नागर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और गहलोत ने इसी धरती से एयरपोर्ट का वादा किया था, लेकिन उसे कभी पूरा नहीं किया.

मंत्री नागर ने तथ्यों के साथ किया खुलासा
​मंत्री नागर ने तथ्यों के साथ खुलासा किया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार को एयरपोर्ट परियोजना के लिए कुल 147 करोड़ रुपये जमा करवाने थे. जिसमें से उन्होंने केवल 21.13 करोड़ रुपये ही जमा किए. वन विभाग और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन द्वारा मार्च से अगस्त 2023 के बीच दर्जनों स्मरण पत्र (Reminders) भेजने के बावजूद गहलोत सरकार शेष राशि जमा करवाने से मुकर गई. यहाँ तक कि 7 सितंबर 2023 को तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने किसी भी राशि को जमा करने से साफ इनकार कर दिया था, ताकि इस कार्य का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को न मिल सके.

आगामी दो वर्षों में पीएम द्वारा किया जाएगा लोकार्पण
​इसके विपरीत, प्रदेश में भाजपा की भजनलाल सरकार के गठन के मात्र कुछ ही दिनों के भीतर इस अटकी हुई परियोजना को गति दी गई. सरकार ने 22 दिसंबर 2023 को ही वन भूमि डायवर्जन के लिए आवश्यक 40 करोड़ रुपये की राशि जमा करवा दी. इसके साथ ही पावर ग्रिड, यूआईटी और एयरपोर्ट अथॉरिटी के बीच त्रिपक्षीय एमओयू की प्रक्रिया को भी त्वरित रूप से पूरा किया गया. मंत्री नागर ने जोर देकर कहा कि जहां कांग्रेस की नीति और नीयत में खोट था, वहीं प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प से आज कोटा-बूंदी एयरपोर्ट का निर्माण साकार हो रहा है, जिसका लोकार्पण भी आगामी दो वर्षों में प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाएगा.

