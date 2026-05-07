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दो मौतों के बाद जागा सिस्टम! कोटा कांड पर एक्शन में मंत्री, पीड़ितों की आंखों में अभी-भी सवाल

Rajasthan News: कोटा मेडिकल कॉलेज में प्रसूता महिलाओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने SSB अस्पताल पहुंचकर हालात का जायजा लिया. दो महिलाओं की हालत गंभीर है. जांच जारी है, सरकार ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported by Rajendra Sharma
Published: May 07, 2026, 04:32 PM|Updated: May 07, 2026, 04:32 PM
दो मौतों के बाद जागा सिस्टम! कोटा कांड पर एक्शन में मंत्री, पीड़ितों की आंखों में अभी-भी सवाल
Image Credit: Minister Hiralal Nagar Visited SSB Hospital

Kota Medical College: कोटा के मेडिकल कॉलेज में प्रसूता महिलाओं की तबीयत बिगड़ने के मामले ने अब गंभीर रूप ले लिया है. घटना के बाद राज्य सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रही है. इसी बीच ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर शनिवार को SSB अस्पताल पहुंचे और वहां भर्ती महिलाओं की हालत की जानकारी ली. उन्होंने इस घटना को बेहद दुखद बताया और कहा कि मामले की पूरी गंभीरता से जांच करवाई जा रही है.

अस्पताल पहुंचकर ऊर्जा मंत्री ने आईसीयू में भर्ती गंभीर महिलाओं के उपचार को लेकर डॉक्टरों से बातचीत की. उन्होंने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. नीलेश जैन को निर्देश दिए कि सभी मरीजों को बेहतर इलाज मिले और किसी भी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए. साथ ही सरकार की ओर से हर संभव अतिरिक्त मदद उपलब्ध करवाने की बात भी कही.

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फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर महिलाओं की तबीयत अचानक क्यों बिगड़ी. अभी तक जांच में साफ कारण सामने नहीं आया है. शुरुआती स्तर पर संक्रमण, दवाइयों की प्रतिक्रिया या किसी तरह की लापरवाही जैसी आशंकाओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही असली वजह साफ हो पाएगी.

मामले की गंभीरता को देखते हुए जयपुर के SMS अस्पताल से भी विशेषज्ञों की टीम कोटा भेजी गई है. यह टीम पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही है और मरीजों के इलाज से जुड़ी रिपोर्ट्स की जांच कर रही है. वहीं MBS अस्पताल की जांच टीम भी मेडिकल कॉलेज में इलाज की प्रक्रिया और जांच रिपोर्ट्स का विश्लेषण कर रही है. अस्पताल प्रशासन के अनुसार SSB अस्पताल के ICU में भर्ती महिलाओं में से दो प्रसूताओं की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है. इन मरीजों की लगातार निगरानी की जा रही है. इसके लिए डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की विशेष टीम बनाई गई है, जो चौबीस घंटे इलाज और देखरेख में जुटी हुई है.

जिला कलेक्टर पीयूष समारिया भी लगातार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि घायलों को बेहतर इलाज मिले और मृतकों व प्रभावित परिवारों को सरकार की योजनाओं के तहत हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए. प्रशासन का कहना है कि पीड़ित परिवारों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा.

उधर, चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने भी मामले पर बयान देते हुए कहा है कि सरकार ने जांच कमेटी गठित कर दी है और पूरे मामले की गहराई से जांच करवाई जा रही है. उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मंत्री ने बताया कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगातार मरीजों की सेहत पर नजर रख रही है.

इस घटना के बाद अस्पतालों में सुरक्षा और इलाज की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. फिलहाल सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जिससे यह साफ हो सके कि आखिर इतनी बड़ी घटना के पीछे असली वजह क्या थी.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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