वृक्षारोपण के नाम पर करोड़ों का घोटाला! कोटा में सरकारी धन का दुरुपयोग, NGT ने दी सख्त चेतावनी

Kota News: राजस्थान में वृक्षारोपण के नाम पर धन का दुरुपयोग के मामला सामने आया है. इस पर एनजीटी ने कडा फैसला लेते हुए जिम्मेदार अफसरों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. ये पूरा मामला कोटा के वन क्षेत्र का है,जहां करोड़ों रुपए की गड़बड़ी सामने आई है.

नए पौधे लगाकर पुराने कार्यों को छिपाया

कोटा में कागजों में ही करोड़ों के वृक्षारोपण कर दिए. वरिष्ठ वन अधिकारियों की निरीक्षण रिपोर्ट में यह सामने आया कि NHAI द्वारा ₹25.72 करोड़ की राशि CEC में जमा कराई, जिसका उपयोग पत्थर की दीवार, वृक्षारोपण के लिए होना था, लेकिन वृक्षारोपण तो किया नहीं उल्टा अधिकांश स्थानों पर नए पौधे लगाकर पुराने कार्यों को छिपाया गया. एनजीटी ने वन विभाग के हॉफ को मामले की व्यक्तिगत जांच करने निर्देश, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और 400 हेक्टेयर क्षेत्र में नए सिरे से वृक्षारोपण कराने के आदेश दिए.

अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग

राष्ट्रीय हरित अधिकरण केंद्रीय क्षेत्र पीठ भोपाल, जिसमें न्यायमूर्ति श्यो कुमार सिंह और सुधीर कुमार चतुर्वेदी शामिल ने राजस्थान के कोटा क्षेत्र में वन भूमि पर किए गए असफल वृक्षारोपण सरकारी धन के दुरुपयोग के गंभीर मामले पर कड़ा संज्ञान लिया है. तापेश्वर सिंह भाटी बनाम राजस्थान राज्य और अन्य में पारित किया गया. याचिका में लगभग 2375.86 हेक्टेयर वन भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने और लखावा वृक्षारोपण क्षेत्रों को पुनः बहाल करने की मांग की गई थी.

जीवित पौधे नगण्य मिले

अधिकरण को बताया गया कि एनएच-27 के निर्माण के लिए वन भूमि के विचलन के बदले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ₹25.72 करोड़ की राशि केंद्रीय सशक्त समिति (CEC) में जमा कराई गई थी, जिसका उपयोग पत्थर की दीवार, फेंसिंग, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के लिए किया जाना था. लेकिन वरिष्ठ वन अधिकारियों की निरीक्षण रिपोर्ट में यह सामने आया कि वृक्षारोपण लगभग पूरी तरह असफल रहा, जीवित पौधे नगण्य हैं और अधिकांश स्थानों पर हाल ही में नए पौधे लगाकर पुराने कार्यों को छिपाने का प्रयास किया गया. रिपोर्ट में गंभीर लापरवाही, प्रशासनिक विफलता, धन के दुरुपयोग की ओर भी संकेत किया गया है, जिससे पर्यावरण और वन संपदा को भारी क्षति पहुंची है. अब मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी.

