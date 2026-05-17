/कोटा में किडनी फेल होने से एक और प्रसूता की मौत, अब तक 5 महिलाओं ने तोड़ा दम

Kota News: कोटा शहर के मेडिकल कॉलेज से जुड़े नए अस्पताल में रविवार दोपहर इलाज के दौरान एक और प्रसूता महिला की मौत हो गई. इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया और परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिला. मृतका की पहचान शिवपुरा निवासी 29 वर्षीय शिरिन के रूप में हुई है, जो करीब छह महीने की गर्भवती थी. इस ताजा मौत ने एक बार फिर अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

जानकारी के अनुसार, पिछले कुछ समय से यहां सीजेरियन डिलीवरी और अन्य जटिल मामलों के बाद किडनी फेल होने जैसी गंभीर समस्याएं सामने आ रही हैं. अब तक इस तरह के मामलों में पांच महिलाओं की मौत हो चुकी है, जबकि 12 से अधिक महिलाएं प्रभावित बताई जा रही हैं. लगातार हो रही घटनाओं ने अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिए हैं.

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परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और चिकित्सकों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि 5 मई को शिरिन को टांके लगवाने के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान उसकी हालत बिगड़ने लगी और धीरे-धीरे यूरिन आना बंद हो गया, जिसके बाद संक्रमण फैलने लगा. स्थिति बिगड़ने पर डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और उसे तलवंडी स्थित एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया.

परिजनों के अनुसार, निजी अस्पताल में भी उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ और वहां डायलिसिस की नौबत आ गई. गंभीर स्थिति को देखते हुए 16 मई को उसे दोबारा मेडिकल कॉलेज के नेफ्रोलॉजी आईसीयू में रेफर किया गया, लेकिन वहां भी डॉक्टर उसे बचा नहीं सके और उसकी मौत हो गई. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान परिजनों ने इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है.

पीड़ित परिवार का यह भी कहना है कि इलाज के दौरान अब तक 8 लाख रुपये से अधिक खर्च हो चुके हैं, लेकिन उन्हें सरकारी स्तर पर किसी प्रकार की मुफ्त दवाओं या सहायता का लाभ नहीं मिला. इस घटना ने जेके लोन अस्पताल और नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से मरीजों की सुरक्षा और इलाज की गुणवत्ता को लेकर चिंता और बढ़ गई है.