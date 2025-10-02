राम-सीता की जगह अल्लाह दिखाया! कोटा में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने वाला गिरफ्तार

Kota News: राजस्थान के कोटा जिले के अयाना कस्बे से एक युवक को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान फिरोज पठान के रूप में हुई है.

इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था वीडियो

आरोप है कि फिरोज ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें हनुमान जी के सीना चीरने वाले दृश्य को दिखाया गया. वीडियो में भगवान राम और सीता की जगह "अल्लाह" शब्द का प्रयोग किया गया था. इस वीडियो को लेकर स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया.

इलाके में बनी तनाव की स्थिति

वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई. हिंदू संगठनों ने इसे धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश बताया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. मामला गंभीर होते ही अयाना थाना पुलिस सक्रिय हुई और जांच शुरू की.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी फिरोज पठान को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले इस तरह के कृत्यों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

पुलिस अधिकारियों ने की अपील

पुलिस अधिकारियों ने अपील की है कि लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही किसी भी आपत्तिजनक सामग्री को शेयर न करें और ऐसे मामलों की तुरंत सूचना पुलिस को दें. साथ ही, सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है. इस घटना के बाद क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है.

I Love Muhammad विवाद से जोड़े जा रहे तार!

'I Love Muhammad' विवाद की शुरुआत कानपुर से हुई, जब 4 सितंबर 2025 को बारावफ़ात (Eid-e-Milad-un-Nabi) जुलूस के मार्ग पर 'I Love Muhammad' लिखा एक बैनर लगाया गया था. यह कदम स्थानीय हिंदू संगठनों को नया रीति मानकर आपत्तिजनक लगा, और विवाद पैदा हो गया. स्थानीय लोगों की मानें तो यह पोस्ट भी उसी विवाद से जोड़ा बताया जा रहा है.

राजस्थान में विवाद का असर

राजस्थान में इस विवाद का असर भी दिखा। सोशल मीडिया पर 'I Love Muhammad' स्लोगन की चर्चा राज्य में बढ़ी. कुछ स्थानों पर समर्थन और विरोध दोनों धारणाएं स्पष्ट रूप से सामने आईं थीं. इस विवाद ने धार्मिक भावनाओं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस का माहौल पैदा किया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Kota News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-