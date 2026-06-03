/कोटा ग्रामीण पुलिस की बड़ी पहल, 17 लाख रुपये के 114 गुमशुदा मोबाइल मालिकों को लौटाए

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Kota News: कोटा ग्रामीण पुलिस ने एक बार फिर आमजन का भरोसा मजबूत करने वाला काम किया है. बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 114 गुमशुदा मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को लौटाए गए. इन मोबाइल फोन की कुल अनुमानित कीमत 17 लाख रुपये से अधिक बताई गई है. लंबे समय बाद अपना खोया हुआ मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी और कई लोगों ने पुलिस का आभार भी जताया.
पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण सुजीत शंकर ने इस संबंध में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों से लगातार मोबाइल गुम होने की शिकायतें मिल रही थीं. इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए साइबर सेल और स्थानीय थाना पुलिस की टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई शुरू की. तकनीकी संसाधनों और लगातार निगरानी के जरिए मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की गई और उन्हें बरामद करने में सफलता मिली.
एसपी ने बताया कि बरामद किए गए सभी मोबाइल अलग-अलग कंपनियों और मॉडल के हैं. इनकी कुल कीमत 17 लाख रुपये से ज्यादा आंकी गई है. मोबाइल बरामद होने के बाद संबंधित परिवादियों से संपर्क किया गया और उन्हें पुलिस अधीक्षक कार्यालय बुलाया गया. आवश्यक दस्तावेजों और पहचान का सत्यापन करने के बाद मोबाइल उनके सुपुर्द कर दिए गए.
मोबाइल वापस मिलने के बाद कई लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की. कुछ परिवादियों ने कहा कि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उनका खोया हुआ मोबाइल दोबारा मिल सकेगा. लेकिन पुलिस की सक्रियता और लगातार प्रयासों की वजह से उनका कीमती सामान वापस मिल गया. लोगों ने इसे पुलिस की सकारात्मक और जनहितकारी कार्यशैली का उदाहरण बताया.
कार्यक्रम के दौरान मौजूद अधिकारियों ने भी साइबर सेल की भूमिका की सराहना की. उन्होंने कहा कि आज के समय में मोबाइल फोन सिर्फ संचार का साधन नहीं रह गया है, बल्कि इसमें लोगों की महत्वपूर्ण जानकारी, दस्तावेज और निजी डेटा भी सुरक्षित रहता है. ऐसे में मोबाइल की बरामदगी लोगों के लिए काफी राहत देने वाली होती है.
एसपी सुजीत शंकर ने कहा कि आमजन की शिकायतों का त्वरित समाधान करना पुलिस की प्राथमिकता है. उन्होंने बताया कि गुमशुदा संपत्ति की बरामदगी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि मोबाइल गुम होने पर तुरंत संबंधित थाने या साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं.
कोटा ग्रामीण पुलिस की इस पहल को लोगों ने काफी सराहा है. कार्यक्रम के दौरान कई लोगों ने पुलिस टीम का धन्यवाद किया और कहा कि इस तरह की कार्रवाई से जनता का कानून व्यवस्था और पुलिस तंत्र पर भरोसा और मजबूत होता है. यह सफलता साइबर सेल और पुलिस टीम की मेहनत का नतीजा मानी जा रही है.
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