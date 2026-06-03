Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /kota
  • /कोटा ग्रामीण पुलिस की बड़ी पहल, 17 लाख रुपये के 114 गुमशुदा मोबाइल मालिकों को लौटाए

कोटा ग्रामीण पुलिस की बड़ी पहल, 17 लाख रुपये के 114 गुमशुदा मोबाइल मालिकों को लौटाए

Rajasthan News: कोटा ग्रामीण पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 17 लाख रुपये से अधिक कीमत के 114 गुमशुदा मोबाइल उनके असली मालिकों को लौटाए. साइबर सेल और पुलिस टीम की मदद से मोबाइल बरामद किए गए. मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने पुलिस का आभार जताया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported by Rajendra Sharma
Published: Jun 03, 2026, 09:01 PM|Updated: Jun 03, 2026, 09:01 PM
कोटा ग्रामीण पुलिस की बड़ी पहल, 17 लाख रुपये के 114 गुमशुदा मोबाइल मालिकों को लौटाए
Image Credit: Kota Mobile Phones Recovered

Kota News: कोटा ग्रामीण पुलिस ने एक बार फिर आमजन का भरोसा मजबूत करने वाला काम किया है. बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 114 गुमशुदा मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को लौटाए गए. इन मोबाइल फोन की कुल अनुमानित कीमत 17 लाख रुपये से अधिक बताई गई है. लंबे समय बाद अपना खोया हुआ मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी और कई लोगों ने पुलिस का आभार भी जताया.

पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण सुजीत शंकर ने इस संबंध में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों से लगातार मोबाइल गुम होने की शिकायतें मिल रही थीं. इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए साइबर सेल और स्थानीय थाना पुलिस की टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई शुरू की. तकनीकी संसाधनों और लगातार निगरानी के जरिए मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की गई और उन्हें बरामद करने में सफलता मिली.

Add Zee News as a Preferred Source

एसपी ने बताया कि बरामद किए गए सभी मोबाइल अलग-अलग कंपनियों और मॉडल के हैं. इनकी कुल कीमत 17 लाख रुपये से ज्यादा आंकी गई है. मोबाइल बरामद होने के बाद संबंधित परिवादियों से संपर्क किया गया और उन्हें पुलिस अधीक्षक कार्यालय बुलाया गया. आवश्यक दस्तावेजों और पहचान का सत्यापन करने के बाद मोबाइल उनके सुपुर्द कर दिए गए.

मोबाइल वापस मिलने के बाद कई लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की. कुछ परिवादियों ने कहा कि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उनका खोया हुआ मोबाइल दोबारा मिल सकेगा. लेकिन पुलिस की सक्रियता और लगातार प्रयासों की वजह से उनका कीमती सामान वापस मिल गया. लोगों ने इसे पुलिस की सकारात्मक और जनहितकारी कार्यशैली का उदाहरण बताया.

कार्यक्रम के दौरान मौजूद अधिकारियों ने भी साइबर सेल की भूमिका की सराहना की. उन्होंने कहा कि आज के समय में मोबाइल फोन सिर्फ संचार का साधन नहीं रह गया है, बल्कि इसमें लोगों की महत्वपूर्ण जानकारी, दस्तावेज और निजी डेटा भी सुरक्षित रहता है. ऐसे में मोबाइल की बरामदगी लोगों के लिए काफी राहत देने वाली होती है.

एसपी सुजीत शंकर ने कहा कि आमजन की शिकायतों का त्वरित समाधान करना पुलिस की प्राथमिकता है. उन्होंने बताया कि गुमशुदा संपत्ति की बरामदगी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि मोबाइल गुम होने पर तुरंत संबंधित थाने या साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं.

कोटा ग्रामीण पुलिस की इस पहल को लोगों ने काफी सराहा है. कार्यक्रम के दौरान कई लोगों ने पुलिस टीम का धन्यवाद किया और कहा कि इस तरह की कार्रवाई से जनता का कानून व्यवस्था और पुलिस तंत्र पर भरोसा और मजबूत होता है. यह सफलता साइबर सेल और पुलिस टीम की मेहनत का नतीजा मानी जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Kota News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:तेज रफ्तार थार बनी काल! MBBS छात्र ने युवक को रौंदा, CCTV देख कांप उठे लोग

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में बारिश का दौर जारी! जयपुर, भीलवाड़ा, करौली, दौसा समेत 22 जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट

Rajasthan News: राजस्थान आबकारी विभाग में बड़ा बदलाव, जिला आबकारी अधिकारी और इंस्पेक्टर के पद खत्म, अब ये होगा नया नाम

सोना-चांदी ने लगाई लंबी छलांग, चांद पर पहुंचे रेट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप!

राजस्थान पंचायत चुनाव अपडेट, HC की सख्ती के बाद आयोग ने मांगा डेटा, क्या अब होगा समाधान ?

क्या आप जानते हैं? राजस्थान के इन गांवों में एंट्री के लिए लगता है टिकट!

Rajasthan News: इस तरह बनाएं मारवाड़ की पितोड़ की सब्जी, स्वाद ऐसा कि पनीर भी हो जाए फेल

सुबह-सुबह जयपुर सर्राफा बाजार से आई बड़ी खबर, खरीदारों की होगी मौज! जानिए क्या हैं आज सोना-चांदी के रेट

दूध लेने बाहर गई पत्नी, लौटी तो जा चुका था पति! Love Marriage के 9 महीने बाद...

जयपुर के मनोहरपुर में हाई-प्रोफाइल मर्डर, BJP नेता की हत्या से मचा हड़कंप

जयपुर में फिर थार का कहर, MBBS स्टूडेंट राकेश मीणा को मारी टक्कर, 150 मीटर तक घसीटी बाइक

यूपी-बिहार से लाई जाती थीं लड़कियां, राजस्थान में चलता था ब्लैकमेल नेटवर्क, जानें कैसे हुआ था युवतियों की ‘डील’ का खुलासा

आसमान से सीधे जमीन पर गिरे सोना-चांदी के भाव! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

जयपुर का 'मिनी थाईलैंड' क्यों कहलाता है गिरधर मार्ग? वजह शर्मनाक

Rajasthan में जमीन की रजिस्ट्री होगी पूरी तरह डिजिटल, डिजिलॉकर में मिलेंगे दस्तावेज, इस तरह होगा सत्यापन, जानें पूरी डिटेल

कौन हैं सोशल मीडिया इंफ्लुंसर अनीता विश्नोई? जिन्होंने जान देने की कोशिश

राजस्थान में फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज! पश्चिमी विक्षोभ से आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

Rajasthan News: राजस्थान के इन जिलों की चमकेगी किस्मत, 137 सड़क परियोजनाओं को मिली हरी झंडी

Bharatpur: भतीजे ने चाचा के सीने पर मारी गोली, आरोपी घर के पास हथियार फेंक जंगल की तरफ भागा

नौतपा नहीं तपा तो क्या इस बार पड़ जाएगा सूखा? मौसम वैज्ञानिकों ने बता दी पूरी सच्चाई

झालावाड़ में तेज आंधी-तूफान और भारी बारिश ने मचाई तबाही! उड़ गए टिन-टप्पर और गिर पड़े पेड़

भारत-पाक सीमा पर बढ़ी सुरक्षा, अब जैसलमेर में पाकिस्तानी लोकल सिम इस्तेमाल पर लगा प्रतिबंध

पाली में साइलेंट अटैक आने से 14 साल के बच्चे की बस में हुई मौत, नानी के घर था जा रहा

Jhunjhunu: 16 साल की बच्ची को पत्नी बताकर रखा साथ, फिर करता रहा रेप, आरोपी को मिली 20 साल की जेल

आंखें रह जांएगी फटी, मुंह रहेगा खुला का खुला... 2 साल की नन्ही प्रिशा ने किया ऐसा कमाल, पूरी दुनिया रह गई हैरान!

वागड़ में 2500 करोड़ से विकास का महाधमाका! 338 गांवों की बदलेगी किस्मत, 3.5 लाख लोगों को मिलेगा फायदा

लू और Dehydration का काल है राजस्थान का ये ड्रिंक! पीते ही शरीर को कर देगा बर्फ जैसा ठंडा

'बेटी, चिंता मत करो, घरवाले मिल जाएंगे'... मदद के नाम पर शख्स ने किया युवती से दुष्कर्म

रामदेवरा में अहमदाबाद से 15 घोड़ों संग पहुंचे 300 से ज्यादा श्रद्धालु! बाबा की समाधि के किए दर्शन

राजस्थान में मौसम विभाग की चेतावनी, जयपुर-अजमेर के साथ कई जिलों में तेज हवाओं और भारी बारिश का खतरा!

सराफा बाजार में बड़ा बदलाव! सोना लुढ़का, चांदी स्थिर, जानें ताजा भाव

आदिवासी किसानों का आइडिया, सूखे तालाब में तरबूज-खरबूज की खेती, 3 महीने में 2 लाख तक कमाई

IAS समित शर्मा का बड़ा फैसला, ग्रामीणों को घर-घर मिलेगी बैंकिंग सुविधा!

झोलाछाप डॉक्टर के गलत इलाज से 5 साल के मासूम की मौत, 36 घंटे से मोर्चरी में रखा शव, धरने पर बैठे परिजन

सावधान राजस्थान, गरजेंगे बादल, गिरेंगे ओले, 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी!

Rajasthan Weather: आज 70 की स्पीड से चलेगा अंधड़, 43 डिग्री से नीचे गिरेगा पारा, IMD ने जारी किया 'ऑरेंज अलर्ट'

6 बच्चों का पिता कर रहा तीसरे निकाह की तैयारी, पत्नी बच्चों संग एसपी ऑफिस पहुंची, की ये बड़ी मांग!

सराफा बाजार में सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, आसमान पर पहुंचे दाम! जानें ताजा भाव

अर्श से फर्श पर लुढ़के सोना-चांदी के रेट, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा भाव

भैराणा पर सियासी बवाल! मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का बेनीवाल पर बड़ा हमला, बैरवा ने दी खुली चुनौती

Jhunjhunu: ड्यूटी जॉइन करने से पहले जवान का निधन, पत्नी-बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल

PM Fasal Bima Yojana: बदल गए PM फसल बीमा के नियम, किसानों के हक में कृषि विभाग का सबसे कड़ा फैसला

मकराना में विवाहिता की संदिग्ध मौत, फोन पर बोली थी 'मैं ठीक हूं', कुछ घंटों बाद...

TAGS:
Kota News
Rajasthan news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
चूरू में भीषण गर्मी से राहत के लिए शुरू हुआ नेट Zero Cooling स्टेशन, पर्यावरण संरक्षण की अनूठी पहल
Churu News
2
Alwar News
3
Karauli News
4
CM Bhajan Lal Sharma
5
Bhairana Dham Protest