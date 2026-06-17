Rahul Gandhi Kota Visit: कोटा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित छात्र संवाद कार्यक्रम से पहले पोस्टर हटाने को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि शहर में लगाए गए राहुल गांधी के कार्यक्रम से जुड़े पोस्टरों को जबरन हटाया जा रहा है. इस मुद्दे को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कोटा विकास प्राधिकरण (KDA) के आयुक्त बचनेश कुमार अग्रवाल से भी बातचीत की और मामले की जानकारी ली.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि राहुल गांधी के कोटा दौरे को लेकर पूरे शहर में तैयारियां चल रही हैं. इसी बीच कई जगहों पर लगाए गए पोस्टर और बैनर हटाए जाने की शिकायतें सामने आई हैं. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि प्रशासन और स्थानीय निकायों की ओर से कार्यक्रम के प्रचार को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है. पोस्टर हटाने की सूचना मिलने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी देखने को मिली.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं दूसरी ओर नगर निगम की ओर से यह बात सामने आई है कि जिन पोस्टरों को हटाया गया, वे निर्धारित अनुमति के बिना लगाए गए थे. अधिकारियों का कहना है कि शहर में किसी भी राजनीतिक, सामाजिक या अन्य कार्यक्रम के प्रचार के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर और होर्डिंग लगाने से पहले नियमानुसार अनुमति लेना जरूरी होता है. इसी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की गई है.

पोस्टर हटाने के मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उच्च अधिकारियों से भी संपर्क किया और अपना विरोध दर्ज कराया. पार्टी नेताओं का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी राजनीतिक दल को अपने कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार करने का अधिकार है. ऐसे में पोस्टर हटाने की कार्रवाई को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं.

दरअसल राहुल गांधी 17 जून को कोटा में छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम करने वाले हैं. कांग्रेस इस कार्यक्रम को युवाओं और छात्रों से सीधे जुड़ने की एक बड़ी पहल के रूप में देख रही है. बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में प्रतियोगी परीक्षाओं, पेपर लीक, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. कांग्रेस का दावा है कि बड़ी संख्या में छात्र और युवा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे.

कोटा को देश का प्रमुख कोचिंग हब माना जाता है, जहां लाखों छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं. हाल के वर्षों में पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के मुद्दे लगातार चर्चा में रहे हैं. ऐसे में राहुल गांधी का यह दौरा राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

फिलहाल पोस्टर हटाने को लेकर विवाद जारी है. कांग्रेस इसे राजनीतिक हस्तक्षेप बता रही है, जबकि प्रशासनिक पक्ष नियमों के पालन की बात कह रहा है. आने वाले दिनों में राहुल गांधी के कोटा दौरे और छात्र संवाद कार्यक्रम पर पूरे प्रदेश की नजर बनी हुई है, क्योंकि इसे आगामी राजनीतिक गतिविधियों और युवा मुद्दों से जोड़कर देखा जा रहा है.