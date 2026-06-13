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पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा अभियान, 17 जून को कोटा पहुंचेंगे राहुल गांधी

राहुल गांधी 17 जून को कोटा में आयोजित होने वाले छात्र सम्मेलन को संबोधित करेंगे. सम्मेलन में पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.  
 

Edited bySneha AggarwalReported byVishnu Sharma
Published: Jun 13, 2026, 02:00 PM|Updated: Jun 13, 2026, 05:41 PM
पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा अभियान, 17 जून को कोटा पहुंचेंगे राहुल गांधी
Image Credit: Rajasthan Politics

Rajasthan Politics: पेपर लीक, परीक्षाओं में अनियमितताओं, बढ़ती बेरोजगारी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने देशव्यापी अभियान के पहले चरण की घोषणा की है. कांग्रेस का कहना है कि यह अभियान देश के करोड़ों विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए शुरू किया जा रहा है.

यह अभियान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मार्गदर्शन और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाया जाएगा, जिसके तहत राहुल गांधी देश के विभिन्न शहरों में विशाल छात्र सम्मेलनों को संबोधित करेंगे.

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अभियान की शुरुआत 17 जून को कोटा से की जाएगी. फिर 10 जुलाई को इलाहाबाद, 11 जुलाई को पटना और 14 जुलाई को दिल्ली में छात्र सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें विद्यार्थी, प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी, शिक्षाविद्, युवा संगठन और परीक्षा घोटालों से प्रभावित लोग बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेंगे.

कांग्रेस ने कहा कि पेपर लीक, बार-बार होने वाली परीक्ष गड़बड़ियां और बढ़ते परीक्षा शुल्क ने लाखों युवाओं के भविष्य को संकट में ला दिया है. सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती और शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने में विफल रही है, जिसकी वजह से युवाओं में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

अभियान के तहत कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस कमेटियां, जिला कांग्रेस कमेटियां और स्थानीय संगठन व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम चलाएंगे, जिसमें विद्यार्थियों को भौतिक और डिजिटल निमंत्रण भेजने, विश्वविद्यालयों, स्कूलों, कोचिंग संस्थानों और युवा केंद्रों में संवाद कार्यक्रम आयोजित करने, सोशल मीडिया अभियान चलाने और छात्र सम्मेलनों की लाइव स्क्रीनिंग करने जैसी गतिविधियां शामिल होंगी.

कांग्रेस का कहना है कि यह आंदोलन दलगत राजनीति से ऊपर उठकर युवाओं को एकजुट करने की कोशिश करेगा. साथ ही, पेपर लीक और परीक्षा घोटालों से प्रभावित छात्रों को अपने अनुभव साझा करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाने के लिए एक मंच देगा.

साथ ही अभियान के दौरान राहुल गांधी द्वारा पहले उठाई गई मांगों को भी प्रमुखता से रखा जाएगा, जिसमें नीट परीक्षा का विकेंद्रीकरण, परीक्षा शुल्क समाप्त करना, पेपर लीक गिरोहों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई और उच्च स्तर पर जवाबदेही तय करना शामिल है. इस दौरान कांग्रेस केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को भी अभियान का प्रमुख मुद्दा बनाएगी.

कांग्रेस ने कहा कि युवाओं के हितों, अधिकारों और भविष्य की रक्षा के लिए संसद में इस विषय पर व्यापक चर्चा की मांग की जाएगी. कांग्रेस ने दावा करते हुए कहा कि यह अभियान देश के युवाओं की आवाज को मजबूती से उठाने और शिक्षा एवं भर्ती प्रणाली में सुधार लाने की दिशा में काम करेगा.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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