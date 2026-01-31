Zee Rajasthan
डेढ़ महीने में 5 बार अस्थियां गायब! रामगंजमंडी में न CCTV, न आरोपी गिरफ्तार, जानें क्या है इसके पीछे का राज?

Rajasthan News: रामगंजमंडी श्मशान घाट से डेढ़ महीने में अस्थि चोरी की 5 घटनाएं सामने आई हैं. न CCTV लगे, न आरोपी पकड़े गए. ताजा मामले में दो महिलाओं के अस्थि कलश गायब मिले. लोगों में आक्रोश है और तांत्रिक गतिविधियों की आशंका जताई जा रही है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 31, 2026, 02:32 PM IST | Updated: Jan 31, 2026, 02:32 PM IST

डेढ़ महीने में 5 बार अस्थियां गायब! रामगंजमंडी में न CCTV, न आरोपी गिरफ्तार, जानें क्या है इसके पीछे का राज?

Kota News: रामगंजमंडी शहर का श्मशान घाट इन दिनों सुरक्षा के अभाव में असुरक्षित होता जा रहा है. यहां से अस्थि चोरी की पांचवीं वारदात सामने आई है, जिसने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. हैरानी की बात ये है कि बीते करीब डेढ़ महीने में लगातार घटनाएं होने के बावजूद न तो अब तक कोई आरोपी पकड़ा गया है और न ही श्मशान घाट पर CCTV कैमरे लगाए जा सके हैं.

इससे पहले 22 दिसंबर, 1 जनवरी और 4 जनवरी को भी अस्थि कलश चोरी होने की घटनाएं हो चुकी हैं. हर बार पुलिस और नगर पालिका ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और CCTV लगाने का भरोसा दिलाया, लेकिन वो भरोसे कागजों से बाहर नहीं निकल पाए. ताजा मामला 29 और 30 जनवरी की रात का है. पंजाबी गली निवासी कंचन बाई सेन और हनुमत खेड़ा रोड निवासी मानी बाई माली का अंतिम संस्कार 29 जनवरी को किया गया था. जब परिजन अस्थि संग्रह के लिए पहुंचे, तो दोनों के अस्थि कलश गायब मिले.

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू करने की बात कही. लगातार हो रही इन घटनाओं से परिजनों की धार्मिक भावनाएं आहत हैं और शहर में भारी आक्रोश है. लोगों का साफ कहना है कि अगर समय रहते CCTV कैमरे लगाए जाते और रात की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती, तो ऐसी शर्मनाक घटनाओं पर रोक लग सकती थी. फिलहाल लोग प्रशासन से तत्काल सुरक्षा व्यवस्था, CCTV कैमरे, रात्रि गश्त और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

आखिर क्यों ही रही हैं अस्थियां चोरी?
लगातार चोरी हो रही अस्थियों के बीच सवाल यह उठता है कि आखिर अस्थियां चोरी क्यों की जा रही हैं और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है. स्थानीय लोगों और जानकारों के अनुसार राजस्थान के कुछ इलाकों में आज भी तांत्रिक विद्या और अंधविश्वास से जुड़े लोग सक्रिय हैं. ऐसी मान्यता है कि तंत्र साधना में मानव अस्थियों का उपयोग किया जाता है, खासकर श्मशान से ली गई अस्थियों को कुछ तांत्रिक विशेष प्रयोगों में इस्तेमाल करते हैं. इसी आशंका के चलते माना जा रहा है कि श्मशान घाट से हो रही अस्थि चोरी के पीछे तांत्रिक गतिविधियों का हाथ हो सकता है. हालांकि पुलिस स्तर पर इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन घटनाओं का तरीका और बार-बार एक ही जगह चोरी होना इस शक को और गहरा करता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Kota News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

