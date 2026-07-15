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कोटा आरपीएफ का कमाल! लाखों के गहनों से भरा बैग गायब, CCTV से खोज निकाला पूरा राज

Rajasthan News: कोटा आरपीएफ ने तत्परता दिखाते हुए ऑटो में छूटा 18.75 लाख रुपये के सोने के गहनों से भरा बैग बरामद कर लिया. सीसीटीवी फुटेज की मदद से ऑटो चालक को तलाशा गया और जांच के बाद बैग यात्री के परिजन को सुरक्षित सौंप दिया गया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported by Rajendra Sharma
Published: Jul 15, 2026, 11:14 PM|Updated: Jul 15, 2026, 11:14 PM
कोटा आरपीएफ का कमाल! लाखों के गहनों से भरा बैग गायब, CCTV से खोज निकाला पूरा राज
Image Credit: रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) कोटा 18.75 लाख रुपये के सोने के गहने और जरूरी दस्तावेज बरामद किए.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Kota News: रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) कोटा ने अपनी सतर्कता और तेजी से कार्रवाई करते हुए लाखों रुपये के सोने के आभूषणों से भरा खोया हुआ बैग बरामद कर लिया. बैग में करीब 18.75 लाख रुपये के सोने के गहने और जरूरी दस्तावेज रखे हुए थे. आरपीएफ ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से ऑटो चालक को तलाशा और बैग सुरक्षित बरामद कर यात्री के परिजन को सौंप दिया. आरपीएफ की इस कार्रवाई की यात्री और उनके परिवार ने जमकर सराहना की.

ऑटो में छूट गया था लाखों के गहनों से भरा बैग
आरपीएफ के अनुसार, कोटा के नयापुरा निवासी मुस्कान खान ने आरपीएफ पोस्ट कोटा पर सूचना दी थी कि उनकी रिश्तेदार शबीना खान पत्नी शब्बीर खान निवासी सीआर लाइन, इंदौर, ट्रेन संख्या 22983 से कोटा से सारंगपुर जा रही थीं. रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद ऑटो से उतरते समय उनका मैरून रंग का हैंडबैग उसी ऑटो में छूट गया था. बैग में सोने के गहनों के अलावा कई जरूरी सामान भी रखे हुए थे. सूचना मिलते ही आरपीएफ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत तलाश शुरू कर दी.

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सीसीटीवी फुटेज से ऑटो और चालक की हुई पहचान
आरपीएफ पोस्ट प्रभारी निरीक्षक चोप सिंह डावर के निर्देश पर उप निरीक्षक कप्तान सिंह और आरक्षक अनिल की टीम को बैग तलाशने की जिम्मेदारी दी गई. टीम ने रेलवे स्टेशन परिसर और सर्कुलेटिंग एरिया में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज की जांच के दौरान उस ऑटो रिक्शा की पहचान हो गई, जिसमें बैग छूटा था. इसके बाद आरपीएफ टीम ने ऑटो चालक की तलाश शुरू की और उसे रेलवे स्टेशन पार्किंग क्षेत्र से ढूंढ निकाला.

बैग में मिले सोने के कंगन, अंगूठियां और मंगलसूत्र
ऑटो की जांच करने पर सीट पर रखा वही मैरून रंग का बैग सुरक्षित मिल गया. आरपीएफ बैग को अपने पोस्ट पर लेकर आई और परिजनों की मौजूदगी में उसे खोला गया. बैग के अंदर चार सोने के कंगन, चार सोने की अंगूठियां, दो सोने के मंगलसूत्र, तीन जोड़ी सोने के झुमके, आधार कार्ड और मोबाइल चार्जर मिला. बरामद सोने के आभूषणों की कीमत करीब 18.75 लाख रुपये बताई गई.

जांच के बाद परिजन को सौंपा गया सामान
आरपीएफ ने सभी दस्तावेजों और सामान का सत्यापन किया. स्वामित्व की पुष्टि होने के बाद नियमों के अनुसार सुपुर्दगी पत्र तैयार किया गया और गवाहों की मौजूदगी में बैग और उसमें रखा पूरा सामान मुस्कान खान को सौंप दिया गया. आरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ-साथ उनकी संपत्ति की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जाती है. इस कार्रवाई से एक बार फिर साबित हुआ है कि आरपीएफ यात्रियों की मदद और सुरक्षा के लिए पूरी तरह सतर्क है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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