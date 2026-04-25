/ओम बिरला और हीरालाल नागर का बड़ा ऐलान! सांगोद को मिली 150 करोड़ की विकास गिफ्ट

Kota News: सांगोद क्षेत्र के लोगों के लिए आज का दिन विकास के लिहाज से खास रहा. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने करीब 150 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले कई बड़े विकास कार्यों की सौगात क्षेत्र की जनता को दी. इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे और पूरे माहौल में विकास को लेकर उत्साह साफ नजर आया.

इन विकास कार्यों में सबसे अहम 35 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला 100 बेड क्षमता वाला काशीपुरी उपजिला चिकित्सालय है. इसके बनने से सांगोद और आसपास के लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेगी. इसके अलावा 70 करोड़ रुपये की लागत से काली सिंध नदी पर एक उच्च स्तरीय पुल का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे आवागमन और अधिक सुगम हो जाएगा.

साथ ही 45 करोड़ रुपये की लागत से कुराड, मंडाप, ढोटी और श्यामपुर क्षेत्र की सड़कों का सुदृढ़ीकरण और चौड़ाईकरण किया जाएगा. इन कार्यों से ग्रामीण इलाकों में यातायात की समस्या काफी हद तक कम होने की उम्मीद है.

गायत्री चौराहा स्थित पुराने मेला ग्राउंड पर आयोजित शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि जनता ने जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर जताया है, उसका पूरा सम्मान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी और मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है.

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने इस दौरान यह भी घोषणा की कि आने वाले समय में किसानों को दिन के समय कृषि कार्य के लिए बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह कदम किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होगा.

कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि अस्पताल निर्माण के लिए भामाशाहों द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई गई है. साथ ही वित्तीय स्वीकृति और विकास कार्यों के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों की सराहना की गई. सड़कों के सुदृढ़ीकरण, पुलिया निर्माण और स्वच्छ पेयजल व्यवस्था को लेकर भी लगातार काम चल रहा है.

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि सांगोद क्षेत्र के विद्युतीकरण को अंडरग्राउंड करने की डीपीआर पूरी हो चुकी है, जिससे भविष्य में बिजली आपूर्ति अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित होगी. इसके अलावा खेतों और घरों तक पानी पहुंचाने की योजनाओं पर भी तेजी से काम चल रहा है.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अगले दो वर्षों में क्षेत्र के गांवों को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी मिलेगी. कोटा से बपावर तक की सड़क की डीपीआर भी तैयार हो चुकी है. उन्होंने यह भी कहा कि हर तीन पंचायतों पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) और प्रत्येक पंचायत स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) स्थापित किए जाएंगे. इस शिलान्यास कार्यक्रम ने सांगोद क्षेत्र के विकास को नई दिशा दी है और लोगों में उम्मीद जगा दी है कि आने वाले समय में यहां बुनियादी सुविधाओं में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.