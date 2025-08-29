बारां में गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में फर्जीवाड़ा, किसानों का सहकार भवन पर घेराव

Rajasthan News: बारां जिले में गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में फर्जीवाड़े का आरोप लगा. किसानों ने सहकार भवन का घेराव कर फार्म भरने और लोन दिलाने में 20 हजार तक कमीशन मांगने की शिकायत की. एमडी की गैरमौजूदगी पर अधिकारियों की मिलीभगत का शक जताया.
Baran News: राजस्थान के बारां जिले में सहकारिता विभाग की गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में फर्जीवाड़ा सामने आया है. आपको बता दें योजना के तहत पशु धारक किसानों को एक लाख रूपये का ब्याज मुक्त लोन दिया जाता है. योजना में फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए करीब आधा दर्जन गांवों के किसानों शुक्रवार को सहकार भवन का घेराव किया.
गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना
इस दौरान किसानों ने बताया कि गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के लोन के फार्म के लिए सहकारी व्यवस्थापक चक्कर कटाते है और फार्म भरने के लिए पैसे मांगते हैं एक लाख रूपये का लोन दिलाने के लिए 20 हजार रूपये तक कमीशन मांगते हैं. आज हम इस मामले की शिकायत बैंक एमडी को करने आए थे मगर यहां एमडी ही नहीं है, जबकि लोगों ने फोन पर बात की थी तब बोला था कि मैं यहीं मिलूंगा. ऐसे में हमें लगता है कि एमडी सहित अन्य अधिकारियों की भी मिलीभगत इस मामले में है.
