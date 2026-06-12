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राजस्थान SET 2026 का इंतजार खत्म! 14 जून से शुरू होंगे आवेदन, जानिए पूरी डिटेल

Rajasthan News: राजस्थान SET-2026 परीक्षा का आयोजन इस बार कोटा विश्वविद्यालय करेगा. ऑनलाइन आवेदन 14 जून से 15 जुलाई तक होंगे, जबकि परीक्षा 6 सितंबर को संभावित है. 35 विषयों में होने वाली परीक्षा OMR आधारित होगी. पात्र अभ्यर्थियों को सहायक प्रोफेसर बनने की योग्यता मिलेगी.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported by Rajendra Sharma
Published: Jun 12, 2026, 03:31 PM|Updated: Jun 12, 2026, 03:31 PM
राजस्थान SET 2026 का इंतजार खत्म! 14 जून से शुरू होंगे आवेदन, जानिए पूरी डिटेल
Image Credit: Rajasthan SET Exam 2026

Rajasthan SET 2026: राजस्थान में कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है. राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने इस बार राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा (SET-2026) आयोजित कराने की जिम्मेदारी कोटा विश्वविद्यालय को सौंपी है. वर्ष 2023 के बाद यह परीक्षा तीन साल के अंतराल पर आयोजित होने जा रही है. इस परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थी राज्य के कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर पद के लिए पात्र माने जाएंगे. परीक्षा को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन इसे पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने का दावा कर रहा है.

केंद्रीय समिति की बैठक में मिली अंतिम मंजूरी
कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बी.पी. सारस्वत की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय समिति की बैठक में परीक्षा की रूपरेखा को अंतिम स्वीकृति दे दी गई. बैठक में परीक्षा संचालन से जुड़ी विभिन्न व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई. कुलपति ने कहा कि परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनियमितता की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी और सभी जरूरी सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे.

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14 जून से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया
SET-2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 14 जून 2026 से शुरू होंगे. इच्छुक अभ्यर्थी 15 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रहेगी. अभ्यर्थी कोटा विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे. विश्वविद्यालय ने समय रहते आवेदन करने की सलाह दी है ताकि अंतिम समय में किसी तकनीकी परेशानी का सामना न करना पड़े.

6 सितंबर को हो सकती है परीक्षा
परीक्षा का संभावित आयोजन 6 सितंबर 2026 को किया जाएगा. परीक्षा ऑफलाइन मोड में ओएमआर शीट के माध्यम से होगी. इसके लिए राज्यभर में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे. परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, जैमर और ओएमआर शीट की त्रि-स्तरीय सुरक्षा कोडिंग जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी.

कौन कर सकता है आवेदन
इस परीक्षा में वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने स्नातकोत्तर (PG) में सामान्य वर्ग के लिए कम से कम 55 प्रतिशत और आरक्षित वर्गों के लिए 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों. पीजी अंतिम वर्ष के विद्यार्थी भी आवेदन करने के पात्र होंगे. खास बात यह है कि परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है.

परीक्षा पैटर्न रहेगा ऐसा
SET-2026 में कुल 35 विषयों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी. परीक्षा में दो प्रश्नपत्र होंगे जिनमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे. दोनों प्रश्नपत्र मिलाकर 300 अंक निर्धारित किए गए हैं. अभ्यर्थियों के लिए राहत की बात यह है कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी.

यूजीसी मानकों के अनुसार मिलेगा पात्रता प्रमाण पत्र
परीक्षा परिणाम यूजीसी के निर्धारित मानकों के अनुसार तैयार किया जाएगा. सफल अभ्यर्थियों में शीर्ष 6 प्रतिशत उम्मीदवारों को पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा. यह प्रमाण-पत्र राज्य के महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर पद के लिए पात्रता का आधार बनेगा. ऐसे में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए SET-2026 एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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