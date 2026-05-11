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बड़ी लापरवाही या सिस्टम की विफलता? कोटा मेडिकल कॉलेज में प्रसूताओं की मौत पर आयोग का एक्शन, परिवारों ने लगाए धमकी के आरोप!

Rajasthan News: राज्य मानवाधिकार आयोग ने कोटा मेडिकल कॉलेज में प्रसूताओं की मौत और किडनी फेल होने के मामलों को गंभीर मानते हुए स्वतः संज्ञान लिया है. आयोग ने इसे बड़ी लापरवाही बताते हुए मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग और कोटा प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byVishnu Prakash Sharma
Published: May 11, 2026, 08:01 PM|Updated: May 11, 2026, 08:01 PM
बड़ी लापरवाही या सिस्टम की विफलता? कोटा मेडिकल कॉलेज में प्रसूताओं की मौत पर आयोग का एक्शन, परिवारों ने लगाए धमकी के आरोप!
Image Credit: Kota Medical College Death Case Update

Kota Mother Death Case Update: राज्य मानवाधिकार आयोग ने कोटा मेडिकल कॉलेज में प्रसूताओं की मौत और किडनी फेल होने के मामले में प्रसंज्ञान लिया है. आयोग ने इसे गंभीर मानवीय लापरवाही मानते हुए मुख्य सचिव, प्रमुख स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, कोटा प्रशासन और मेडिकल कॉलेज से जवाब तलब किया है. आयोग ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना सरकार की जिम्मेदारी है और ऐसी घटनाएं पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करती हैं.

कोटा मेडिकल कॉलेज में प्रसूताओं की मौत, किडनी फेल होने और गंभीर चिकित्सा लापरवाही के मामलों ने अब प्रशासनिक और राजनीतिक रूप ले लिया है. राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले पर कड़ा रुख अख्तियार किया है. आयोग ने कहा है कि योग्य और कुशल चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है, लेकिन हाल के दिनों में सामने आई घटनाएं स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर कर रही हैं. आयोग ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा कि राजस्थान लंबे समय से हेल्थ टूरिज्म और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन हालिया घटनाओं ने इस छवि को नुकसान पहुंचाया है. आयोग ने कहा कि विभिन्न अस्पतालों में मरीजों को मिल रही लापरवाह चिकित्सा सेवाएं चिंता का विषय हैं और लगातार आ रही इस प्रकार की खबरें पूरे सिस्टम की पोल खोल रही हैं.

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आयोग ने विशेष रूप से कोटा मेडिकल कॉलेज का जिक्र करते हुए कहा कि कई प्रसूताओं की दर्दनाक मौत, कुछ महिलाओं की किडनी फेल होना, लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रहना और गंभीर हालत में ICU में भर्ती होना बेहद दुखद और चिंताजनक है. आयोग ने यह भी कहा कि कहीं डॉक्टरों की कमी है तो कहीं दवाइयों और मेडिकल संसाधनों की अव्यवस्था सामने आ रही है.

इतना ही नहीं, आयोग ने जोधपुर में गलत पैर का ऑपरेशन किए जाने की घटना का भी जिक्र किया और कहा कि ऐसी घटनाएं सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि आपराधिक प्रकृति की प्रतीत होती हैं. आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी है और इसका खामियाजा आम मरीज भुगत रहे हैं.

इनको जारी किए नोटिस ....
मानव अधिकार आयोग ने स्वास्थ्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक और मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है. साथ ही आयोग ने कोटा जिला कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को भी निर्देश दिए हैं कि प्रभावित मरीजों को बेहतर इलाज और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए.

आयोग ने अपने आदेश में स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई को नाकाफी बताते हुए कहा कि केवल कुछ डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई कर देना पर्याप्त नहीं है. जरूरत इस बात की है कि पूरे स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया जाए. आयोग ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं नागरिकों के जीवन के अधिकार यानी अनुच्छेद-21 से जुड़ा विषय है और यदि नागरिक सुरक्षित नहीं हैं तो बाकी अधिकारों का कोई मतलब नहीं रह जाता.

आयोग ने यह भी माना कि राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में मरीजों का दबाव लगातार बढ़ रहा है. जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल का फुटफॉल दिल्ली के एम्स से भी ज्यादा बताया गया है. ऐसे में आयोग ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि हर अस्पताल में पर्याप्त विशेषज्ञ डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब सुविधाएं और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएं.

आयोग ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए प्रभावी योजना बनाकर उसे जमीन पर लागू करना जरूरी है. आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों से 29 मई 2026 तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं. अब इस पूरे मामले पर सरकार क्या कदम उठाती है, यह देखना अहम होगा, क्योंकि सवाल सिर्फ कोटा का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का है.

कोटा में पीड़ितों के परिवार को पुलिस ने दी धमकी
शहर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में सोमवार शाम उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब एक मृतक प्रसूता के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और पुलिस पर बदसलूकी व धमकाने के गंभीर आरोप लगाए. ​परिजनों का आरोप है कि वे शाम 5 बजे से शांतिपूर्वक धरने पर बैठे थे, तभी पुलिस अधिकारियों और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल नीलेश जैन ने उन्हें जबरन वहां से हटने को कहा. परिजनों के अनुसार, पुलिस ने उन्हें डराया कि यदि परिसर खाली नहीं किया गया तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी.

​कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने जताया कड़ा विरोध
​धरने का समर्थन करने पहुंचीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष राखी गौतम ने पुलिस के व्यवहार पर गहरा रोष व्यक्त किया. उन्होंने बताया:​"जब मैंने एक पुलिस अधिकारी (डिप्टी) को 'भैया' कहकर संबोधित किया, तो वे भड़क गए और देख लेने की धमकी देने लगे. क्या लोकतंत्र में न्याय के लिए शांतिपूर्ण धरना देना अपराध है?"

​पीड़ित परिवार की व्यथा
​मृतक प्रसूता के पति दिनेश ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें न्याय देने के बजाय अपराधी की तरह व्यवहार किया जा रहा है और अस्पताल परिसर से खदेड़ने की कोशिश की जा रही है. ​इस घटना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई. फिलहाल अस्पताल परिसर में भारी पुलिस बल तैनात है और तनावपूर्ण शांति बनी हुई है. पीड़ित परिवार अब भी अपनी मांगों पर अड़ा है.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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