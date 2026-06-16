/NEET पेपर लीक पर छात्रों का फूटा गुस्सा! शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की उठी जोरदार मांग

Kota News: नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों में बढ़ते आक्रोश के बीच शहर कांग्रेस कमेटी (ओबीसी विभाग) के जिलाध्यक्ष दीपक नामदेव, विधायक अभिमन्यु पूनिया और कांग्रेस नेता विजय प्रताप पानाहेड़ा नया नोहरा स्थित कोरल पार्क पहुंचे और छात्रों से संवाद किया. इस दौरान उन्होंने परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं को छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय बताते हुए केंद्र सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. दीपक नामदेव ने कहा कि देशभर के लाखों विद्यार्थी वर्षों की मेहनत और परिवारों के त्याग के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं. कई अभिभावक कर्ज लेकर, जेवर बेचकर और संपत्ति गिरवी रखकर बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाते हैं, ऐसे में पेपर लीक जैसी घटनाएं उनके सपनों को तोड़ देती हैं. उन्होंने कहा कि मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए. उन्होंने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने की मांग करते हुए छात्रों को 17 जून को प्रस्तावित राहुल गांधी के छात्र संवाद कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया. कार्यक्रम में मौजूद छात्रों ने भी परीक्षा व्यवस्था में सुधार और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग उठाई.

वक्ताओं ने कहा कि नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में पेपर लीक की खबर सामने आने के बाद देशभर के छात्रों और अभिभावकों में चिंता का माहौल बन गया था. लाखों विद्यार्थियों ने दिन-रात मेहनत कर परीक्षा की तैयारी की, लेकिन पेपर लीक के आरोपों ने पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए. उनका कहना था कि ऐसी घटनाएं केवल एक परीक्षा को प्रभावित नहीं करतीं, बल्कि युवाओं के मन में व्यवस्था के प्रति अविश्वास भी पैदा करती हैं.

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कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस मामले की जांच में कई राज्यों तक फैले नेटवर्क का खुलासा हुआ और विभिन्न एजेंसियों ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया. उनका आरोप है कि इतनी बड़ी परीक्षा में हुई गड़बड़ी ने यह साबित कर दिया कि परीक्षा प्रणाली को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना जरूरी है ताकि भविष्य में कोई भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत न कर सके.

छात्रों से बातचीत के दौरान कई युवाओं ने भी अपनी चिंता जाहिर की. उनका कहना था कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल करने के लिए वे वर्षों तक तैयारी करते हैं. ऐसे में यदि परीक्षा की गोपनीयता पर सवाल उठते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान मेहनत करने वाले छात्रों को होता है. छात्रों ने मांग की कि भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाए और किसी भी तरह की अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई की जाए.

कार्यक्रम के अंत में नेताओं ने कहा कि युवाओं की आवाज को मजबूती से उठाया जाएगा और परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे. उन्होंने विद्यार्थियों से निराश नहीं होने और अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है और उनके हितों की रक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है.