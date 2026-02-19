कैमरे में कैद हुआ अस्थियों चोरी होने का सच, रहस्य जान जोर-जोर हंस पड़ेंगे आप!

Kota News: रामगंजमंडी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पिछले डेढ़ महीने से स्थानीय लोगों की नींद उड़ा रखी थी. पंचमुखी मुक्तिधाम में लगातार पांच बार अस्थियों के गायब होने की खबरों ने इलाके में तंत्र-मंत्र और तांत्रिक गतिविधियों का डर पैदा कर दिया था. लेकिन अब रामगंजमंडी पुलिस ने इस रहस्य का खुलासा कर दिया है. सीआई संदीप शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए विशेष व्यवस्था की.

मामले की जांच में पता चला कि अस्थियों के गायब होने के पीछे कोई तांत्रिक गतिविधि नहीं थी. बुधवार रात जब दो शवों का अंतिम संस्कार किया गया, पुलिस ने वहां गुप्त कैमरे लगाए और दो जवान तैनात किए. अधिकारियों ने मोबाइल पर लाइव रिकॉर्डिंग के जरिए हर हरकत पर नजर रखी. जांच में सामने आया कि ठंड के कारण मवेशी गर्मी की तलाश में जलती चिताओं के पास खड़े हो जाते थे. जैसे ही चिता थोड़ी ठंडी होती, मवेशी राख पर बैठ जाते और उनके खुरों से अस्थियां दब जातीं या राख में फैल जाती थीं. यही वजह थी कि परिजनों को अस्थियां नहीं मिल रही थीं. सीआई संदीप शर्मा ने कहा कि अमावस्या की रात और तांत्रिक क्रियाओं को लेकर जो डर था, वह पूरी तरह भ्रम था.

रामगंजमंडी शहर का श्मशान घाट पहले से ही सुरक्षा के अभाव में असुरक्षित माना जा रहा था. बीते डेढ़ महीने में लगातार अस्थि चोरी की पांच घटनाएं हो चुकी हैं. प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे हैं क्योंकि अब तक न कोई आरोपी पकड़ा गया और न ही श्मशान घाट में CCTV कैमरे लगाए गए.

इससे पहले 22 दिसंबर, 1 जनवरी और 4 जनवरी को भी अस्थि कलश चोरी होने की घटनाएं हो चुकी हैं. हर बार पुलिस और नगर पालिका ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और CCTV लगाने का भरोसा दिया, लेकिन ये वादे कागजों तक ही सीमित रहे. ताजा मामला 29 और 30 जनवरी की रात का है. पंजाबी गली निवासी कंचन बाई सेन और हनुमत खेड़ा रोड निवासी मानी बाई माली का अंतिम संस्कार 29 जनवरी को हुआ था. जब परिजन अस्थि संग्रह करने गए, तो दोनों के अस्थि कलश गायब मिले.

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. लगातार हो रही इन घटनाओं से परिजनों की धार्मिक भावनाएं आहत हैं और शहर में भारी आक्रोश है. लोगों का कहना है कि अगर समय रहते CCTV कैमरे लगाए जाते और रात की सुरक्षा मजबूत होती, तो ऐसी शर्मनाक घटनाओं पर रोक लग सकती थी. फिलहाल लोग प्रशासन से तत्काल सुरक्षा व्यवस्था, CCTV कैमरे, रात्रि गश्त और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

लगातार हो रही चोरी के बीच कयास लगाए जा रहे थे कि अस्थियां क्यों गायब हो रही हैं और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है. स्थानीय लोग और जानकार बताते हैं कि राजस्थान के कुछ इलाकों में आज भी तांत्रिक विद्या और अंधविश्वास से जुड़े लोग सक्रिय हैं. मान्यता है कि तंत्र साधना में मानव अस्थियों का इस्तेमाल किया जाता है, खासकर श्मशान घाट से ली गई अस्थियों को. इसी आशंका के चलते माना जा रहा था कि श्मशान घाट से हो रही अस्थि चोरी के पीछे तांत्रिक गतिविधियों का हाथ हो सकता है.

हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन घटनाओं का तरीका और बार-बार एक ही जगह चोरी होना इस शक को और गहरा करता है. रामगंजमंडी पुलिस ने अब इस रहस्य का पर्दाफाश कर स्थानीय लोगों की चिंता दूर कर दी है, और स्पष्ट किया है कि अस्थियों के गायब होने के पीछे कोई अंधविश्वासी या तांत्रिक कार्य नहीं था.

