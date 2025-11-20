कोटा में चलती ट्रेन में मिला खज़ाना, TTE के हाथ लगा 10 लाख का ट्रॉली बैग! पढें पूरा मामला

Rajasthan News: चलती ट्रेन में कोटा में टीटीई को टॉयलेट के पास एक लावारिस ट्रॉली बैग मिला. बैग में करीब 10 लाख कीमत के सोने-चांदी के गहने, कपड़े और 50 हजार रुपये मिले. कोटा स्टेशन पर आरपीएफ को सौंपा गया. जांच के बाद बैग दिल्ली निवासी यात्री यूसुफ को वापस लौटा दिया गया.
Kota News: राजस्थान के कोटा आने वाली गाड़ी संख्या 12060 में गुरुवार को एक ऐसी घटना सामने आई जिसने रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता की मिसाल पेश कर दी. ट्रेन में ड्यूटी पर तैनात टीटीई को कोच के टॉयलेट के पास एक ट्रॉली बैग लावारिस हालत में पड़ा दिखाई दिया. उन्होंने तुरंत यात्रियों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी उस बैग को अपना नहीं बताया. संदेह के चलते बैग को खोलकर देखा गया तो उसमें सोने–चांदी के आभूषण और नकदी समेत करीब 10 लाख रुपये की कीमत का सामान मिला.
क्या मिला बैग के अंदर?
बैग के अंदर एक हार, चार अंगूठियां, एक जोड़ी कुंडल, एक नथ, एक टीका, एक मंगलसूत्र, एक चैन–पेंडल, एक नाक की लॉन्ग, एक कान का टॉकस, छह जोड़ी तोड़िया, चार कड़े, एक जोड़ी पायजेब, एक ब्रेसलेट, दो टूटी हुई अंगूठियां और लेडीज–जेंट्स कपड़ों के साथ 50,000 रुपये नकद भी मिले. इस तरह भारी मात्रा में गहने मिलने से रेलवे स्टाफ भी हैरान रह गया.
कोटा में टीटीई ने आरपीएफ को दिया बैग
कोटा स्टेशन पर ट्रेन पहुंचते ही टीटीई ने पूरे बैग को आरपीएफ टीम को सुपुर्द कर दिया. आरपीएफ ने बैग का सुरक्षित रख-रखाव किया और उसकी जांच शुरू की. कुछ समय बाद दिल्ली निवासी यात्री यूसुफ आरपीएफ के पास पहुंचा और बताया कि हिंदौन सिटी से निजामुद्दीन यात्रा के दौरान उसका ट्रॉली बैग ट्रेन में ही छूट गया था. दस्तावेज़ों और जांच पड़ताल के बाद आरपीएफ ने बैग को उसके मालिक को वापस सौंप दिया.
क्या बोले रेलवे अधिकारी?
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ऐसी घटनाएं यात्रियों की जागरूकता से भी बचाई जा सकती हैं. अक्सर जल्दबाज़ी में यात्री अपना सामान सीटों के नीचे, गेट के पास या कोच में कहीं भी छोड़ देते हैं, जिससे चोरी या गुमशुदगी की संभावना बढ़ जाती है.
क्या है रेलवे के दिशा-निर्देश
रेलवे के दिशा-निर्देशों के अनुसार यदि किसी यात्री को स्टेशन या रेल के अंदर लावारिस सामान मिलता है, तो उसे तुरंत स्टेशन मास्टर, टीटीई या आरपीएफ को सूचित करना चाहिए. बैग या किसी भी अनजान पैकेट को हाथ लगाने या खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. रेल सुरक्षा एजेंसियां ऐसे सामान की जांच करती हैं और उसका सुरक्षित तरीके से निपटारा सुनिश्चित करती हैं. यह न केवल सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, बल्कि संभावित विस्फोटक या संदिग्ध वस्तुओं से बचाव का तरीका भी है.
