कोटा में दिल दहला देने वाला हादसा! सोते-सोते दो मासूम भाइयों ने तोड़ा दम

Rajasthan News: कोटा के अनंतपुरा में शॉर्ट सर्किट से दीप श्री मल्टी स्टोरी में लगी आग में दो मासूम भाइयों शौर्य (15) और वीर की दम घुटने से मौत हो गई. हादसे के वक्त पिता बाहर और मां मुंबई में थीं. दोनों प्रतिभाशाली बच्चों की मौत से शहर में शोक की लहर है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 28, 2025, 06:57 PM IST | Updated: Sep 28, 2025, 06:57 PM IST

Kota Fire Accident: राजस्थान के कोटा जिले के अनंतपुरा इलाके की दीप श्री संग संग ग्रीन मल्टी स्टोरी में दर्दनाक हादसा घटा. मल्टी स्टोरी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग के बाद पूरे फ्लैट में आग का धुंआ फैल गया और फ्लैट में सो रहे दो बच्चे शौर्य और वीर दोनों की दम घुटने से मौत हो गई. दोनों सगे भाई थे. देर रात 1:30 का यह पूरा घटनाक्रम है. पिता पास में ही माता की जागरण में गए हुए थे और मां मुंबई गई हुई थी. पिता जितेंद्र शर्मा निजी कोचिंग में शिक्षक हैं, वहीं मां फिल्मों में एक्टर. वही बड़ा बेटा शौर्य आईआईटी की तैयारी कर रहा था तो छोटा बेटा भी सीरियल में कई बार अपना किरदार निभा चुका है. दुखद घटनाएं इस घटना से पूरा परिवार टूट गया है. तो दूसरी तरफ पुलिस भी अब अपने स्तर पर इस पूरे मामले में जांच कर रही है. एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है.

शहर के अनंतपुरा इलाके की घटना
शहर का अनंतपुरा इलाका एक परिवार पर रविवार की रात कहर लेकर आई. क्या पता था कि दो भाइयों की यह रात आखिरी होगी और दर्दनाक भी. पिता माता के जागरण में भजन गा रहे थे तो मां फिल्मों की शूटिंग के लिए मुंबई गई हुई थी. लेकिन विधि को जो मंजूर होता है उसे कौन टाल सकता है. दीप श्री मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बिल्डिंग के चौथे माले पर स्थित फ्लैट नंबर 403 में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई. देखते ही देखते धुआं पूरे फ्लैट में फैल गया. इसी दौरान घर में सो रहे दो मासूम भाइयों की दम घुटने से मौत हो गई.

पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला
पड़ोसियों ने जब फ्लैट से धुआं उठते देखा तो तुरंत दरवाजा तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला और निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. मृतक बच्चों में बड़ा बेटा शौर्य (15) निजी कोचिंग से आईआईटी की तैयारी कर रहा था, जबकि छोटा बेटा वीर मुंबई में सीरियल और राजस्थानी गानों में रोल अदा कर चुका था. वीर की पहचान बाल कलाकार के रूप में भी थी. बच्चों के पिता जितेंद्र शर्मा कोटा की एक निजी कोचिंग में फैकल्टी हैं. वहीं मां रीता शर्मा मूल रूप से एक्ट्रेस हैं और मिस बुल्गारिया का खिताब भी जीत चुकी हैं. वह इन दिनों मुंबई में टीवी सीरियल और फिल्मों की शूटिंग कर रही थीं. हादसे के समय पिता भी किसी काम से बाहर गए हुए थे और बच्चे घर पर अकेले थे. इस घटना के बाद खुद कोटा शहर एसपी तेजस्विनी गौतम मौके पर पहुंची. एफएसएल टीम को मौके पर बुलवाया गया है, जिसके तरफ से जांच शुरू कर दी गई है.

