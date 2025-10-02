Zee Rajasthan
अनोखी रस्म! कोटा में रावण का दहन नहीं, पैरों से कुचलकर किया वध

Rajasthan News: कोटा के नांता में 150 साल पुरानी परंपरा के तहत रावण का वध दहन से नहीं, पहलवानों द्वारा पैरों से कुचलकर किया जाता है. वहीं जोधपुर में रावण के वंशज दशहरे पर शोक मनाते हैं, मंदिर में उसकी पूजा होती है और रावण दहन के बाद जनेऊ बदला जाता है.

Published: Oct 02, 2025, 01:40 PM IST | Updated: Oct 02, 2025, 01:40 PM IST

अनोखी रस्म! कोटा में रावण का दहन नहीं, पैरों से कुचलकर किया वध

Kota Dussehra News: दशहरा पूरे देश में रावण दहन के रूप में मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान के कुछ हिस्सों में इसकी परंपरा बिल्कुल अलग और अनोखी है. कोटा के नांता क्षेत्र में रावण का वध न तो आग से किया जाता है और न ही तीर से, बल्कि यहां यह परंपरा पिछले 150 साल से कुश्ती और पैरों से कुचलकर निभाई जाती है.

अखाड़ा बना अनूठे आयोजन का केंद्र
नांता के लिम्बजा मातेश्वरी मंदिर स्थित बड़ा अखाड़ा गुरुवार सुबह इस अनूठे आयोजन का केंद्र बना. यहां पहलवानों ने पारंपरिक अंदाज में कुश्ती लड़ी और अंत में पैरों से रावण और उसकी पत्नी मंदोदरी की प्रतिमाओं को कुचलकर उनका वध किया. यह दृश्य देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए.

रावण की प्रतिमा अखाड़े की मिट्टी से बनती है
बड़ा अखाड़ा नांता के अध्यक्ष सोहन जेठी ने बताया कि रावण की प्रतिमा अखाड़े की पवित्र मिट्टी से तैयार की जाती है. इस बार भी सात दिनों तक मेहनत कर रावण और मंदोदरी की मूर्तियां बनाई गईं. इन पुतलों पर ज्वार बोई जाती है, जिससे इन्हें धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना जाता है.

जोधपुर में होती है रावण की पूजा
दूसरी ओर, जोधपुर के किला रोड पर दशहरे के दिन ठीक उलटी परंपरा देखने को मिलती है. यहां रहने वाले लोग स्वयं को रावण का वंशज मानते हैं और दशहरा उनके लिए शोक का दिन होता है. अमरनाथ महादेव मंदिर के पुजारी कमलेश दवे, जो श्रीमाली समाज के गोधा गौत्र से हैं, बताते हैं कि यहां रावण की पूजा की जाती है.

रावण दहन के बाद मनाते हैं शोक
रावण दहन के बाद इस समाज के लोग शोक मनाते हैं और पारंपरिक रूप से जनेऊ बदलते हैं. मान्यता है कि रावण का विवाह यहीं मंदोदरी से हुआ था. उस समय लंका से आए उनके परिवारजन यहीं बस गए और समय के साथ उनके वंशजों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया.

राजस्थान के भिन्न रीति-रिवाज
इस प्रकार, राजस्थान के इन दो क्षेत्रों में दशहरे की मान्यताएं और रीति-रिवाज बाकी देश से बिलकुल भिन्न हैं. कहीं रावण का वध अनूठे ढंग से पैरों से कुचलकर किया जाता है, तो कहीं उसे पूजकर शोक मनाया जाता है. यही विविधता भारतीय परंपराओं की सबसे बड़ी पहचान है.

Kota News

