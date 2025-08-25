Rajasthan News: कोटा जिले और हाड़ौती क्षेत्र में हाल ही में हुई भारी बारिश ने आम लोगों के जीवन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है. रेलवे कर्मचारियों के 60 परिवारों को अपने घर छोड़कर ट्रेन के स्लीपर कोच में शरण लेनी पड़ी.
Rajasthan News: राजस्थान के कोटा जिले और हाड़ौती क्षेत्र में हाल ही में हुई भारी बारिश ने आम लोगों के जीवन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है. खासतौर पर बूंदी जिले के कापरेन कस्बे में हालात इतने बिगड़ गए कि रेलवे कर्मचारियों के 60 परिवारों को अपने घर छोड़कर ट्रेन के स्लीपर कोच में शरण लेनी पड़ी.
तीन दिन तक लगातार बारिश के चलते कोटा मंडल के कई रेलवे स्टेशनों, कॉलोनियों और सड़कों पर गहरा जलभराव हो गया है. बूंदी जिले के कापरेन स्टेशन के पास स्थित रेलवे कॉलोनी रोड पर 3-4 घरों में करीब 2 फीट तक पानी भर गया, जिससे लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया.
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कोटा मंडल रेल प्रशासन ने कापरेन स्टेशन पर दो स्लीपर कोच खड़े करवाए. इन कोचों में 60 रेलकर्मी परिवारों को अस्थायी रूप से रहने की सुविधा दी गई. रेलवे प्रशासन ने उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी की. रेल कर्मचारी संगठनों और इंजीनियरिंग विभाग ने भी खाना वितरित कर राहत पहुंचाई.
कोटा में बारिश रुकने के बाद रेलवे कॉलोनी से पानी निकालने के लिए कई पंप लगाए गए हैं, लेकिन न्यू रेलवे कॉलोनी सहित अन्य जगहों पर अभी भी सड़कों और घरों में पानी भरा हुआ है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, हालात सामान्य होने में अभी 2-3 दिन और लग सकते हैं.
कोटा स्टेशन के पास बना रेलवे अंडरब्रिज भी 2-3 दिन तक पानी में डूबा रहा, जो अब थोड़ा खाली हुआ है, लेकिन इसकी छत से लगातार पानी टपक रहा है, जिससे फिसलन और दुर्घटना का खतरा बना हुआ है.
