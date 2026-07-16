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कोटा में सिजेरियन के बाद महिला की तबीयत बिगड़ी, ICU में भर्ती, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

Rajasthan News: कोटा में सिजेरियन डिलीवरी के बाद प्रसूता पार्वती भील की हालत फिर गंभीर हो गई. परिजनों ने टांके खुलने और बच्चेदानी निकालने का आरोप लगाया है. महिला ICU में भर्ती है. घटना के बाद कोटा मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported by Rajendra Sharma
Published: Jul 16, 2026, 08:52 PM|Updated: Jul 16, 2026, 08:52 PM
कोटा में सिजेरियन के बाद महिला की तबीयत बिगड़ी, ICU में भर्ती, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप
Image Credit: कोटा में सिजेरियन डिलीवरी के बाद एक बार फिर से 1 प्रसूता की तबीयत गंभीर.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Kota News: कोटा में सिजेरियन डिलीवरी के बाद एक प्रसूता की तबीयत फिर से गंभीर हो गई है. महिला का इलाज फिलहाल कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू में चल रहा है. परिजनों ने ऑपरेशन के बाद लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि टांके खुलने के कारण संक्रमण बढ़ गया, जिसके बाद महिला की बच्चेदानी निकालनी पड़ी. अब उसकी यूरिन भी बंद हो गई है और हालत नाजुक बनी हुई है. इस घटना के बाद एक बार फिर कोटा मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य सेवाएं सवालों के घेरे में आ गई हैं.

जेके लोन अस्पताल में हुई थी सिजेरियन डिलीवरी
जानकारी के अनुसार, पार्वती भील की डिलीवरी जेके लोन अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन के जरिए हुई थी. शुरुआत में सब कुछ सामान्य बताया गया, लेकिन कुछ समय बाद महिला की तबीयत बिगड़ने लगी. हालत गंभीर होने पर उसे तुरंत कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज शुरू किया गया.

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परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप
महिला के पति का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद लगाए गए टांके खुल गए, जिससे उसकी तबीयत लगातार खराब होती चली गई. उनका कहना है कि संक्रमण इतना बढ़ गया कि डॉक्टरों को महिला की बच्चेदानी निकालनी पड़ी. इसके बावजूद उसकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ. अब महिला की यूरिन बंद हो गई है, जिसके चलते उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा. परिजनों का कहना है कि अगर समय पर सही इलाज और देखभाल होती तो शायद यह स्थिति नहीं बनती.

मई का मामला अभी भी लोगों के जेहन में ताजा
यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब कुछ महीने पहले कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूताओं की मौत का मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना था. मई 2026 में पांच महिलाओं की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य प्रसूताओं की तबीयत गंभीर हो गई थी. उस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कई स्तर पर जांच शुरू की थी और व्यवस्थाओं में सुधार के दावे भी किए गए थे.

अब भी कई प्रसूताएं जिंदगी की जंग लड़ रही हैं
जानकारी के मुताबिक, मई में सामने आए मामले के बाद भी पांच प्रसूताएं अभी तक इलाज करा रही हैं और उनकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है. ऐसे में पार्वती भील का मामला सामने आने के बाद लोगों की चिंता फिर बढ़ गई है. परिजनों का कहना है कि लगातार इस तरह की घटनाएं होना अस्पताल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

जांच और कार्रवाई की उठी मांग
ताजा मामले के बाद परिजनों ने पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराने और यदि किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. वहीं, इस मामले में अस्पताल प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि जांच में क्या सामने आता है और स्वास्थ्य विभाग इस मामले में आगे क्या कदम उठाता है.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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