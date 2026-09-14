/कोटा नगर निगम में BJP का दबदबा! 63 में 42 सीटें जीतीं, वार्ड 87 में EVM ने बढ़ाया सस्पेंस

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Kota Nikay Chunav: कोटा नगर निगम चुनाव की मतगणना के बीच वार्ड 87 में एक ईवीएम मशीन खराब होने से उसके वोटों की गिनती नहीं हो सकी. इसे लेकर महिला कांग्रेस कोटा शहर की जिलाध्यक्ष और पूर्व पार्षद शालिनी गौतम मतगणना स्थल पर धरने पर बैठ गईं. वहीं, अब तक 63 वार्डों के नतीजे आ चुके हैं, जिनमें भाजपा ने 42, कांग्रेस ने 19 और निर्दलीय ने 2 वार्डों में जीत हासिल की है.
वार्ड 87 में रोका गया रिजल्ट
वार्ड 87 में बीजेपी की पुष्पा चौधरी और कांग्रेस की लक्ष्मी चुनाव मैदान में हैं. यहां एक ईवीएम मशीन बंद होने के कारण उसके वोटों की गिनती नहीं हो सकी, जिसके चलते वार्ड का परिणाम रोक दिया गया. निर्वाचन अधिकारियों ने खराब ईवीएम के वोटों की गिनती अगले दिन कराने की बात कही है. इस पर शालिनी गौतम ने मतगणना में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए मांग की कि मशीन के वोटों की गिनती आज ही निष्पक्ष तरीके से कराई जाए.
63 वार्डों के नतीजे आए
कोटा नगर निगम के 100 वार्डों की मतगणना जेडीबी कॉलेज में 4 हॉल और 56 टेबलों पर चल रही है. अब तक 63 वार्डों के नतीजे सामने आ चुके हैं. इनमें भाजपा 42 सीटों के साथ आगे है, जबकि कांग्रेस ने 19 और निर्दलीय प्रत्याशियों ने 2 वार्डों में जीत हासिल की है.
वार्ड 49 से निर्दलीय जीते
कोटा नगर निगम के वार्ड नंबर 49 से निर्दलीय कौशल किशोर शर्मा ने 560 वोटों से चुनाव जीत लिया है। दूसरे नंबर पर बीजेपी के हरमेंद्र सिंह हाडा रहे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी महिपाल सिंह तीसरे स्थान पर रहे। चुनाव लड़ने के दौरान फायर एनओसी के मामले में नगर निगम की टीम स्कूल बंद कराने पहुंची थी, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया था।
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