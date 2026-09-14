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कोटा नगर निगम में BJP का दबदबा! 63 में 42 सीटें जीतीं, वार्ड 87 में EVM ने बढ़ाया सस्पेंस

Rajasthan News: कोटा नगर निगम चुनाव में भाजपा ने बढ़त बना ली है. अब तक 63 वार्डों के नतीजे आए, इनमें भाजपा 42, कांग्रेस 19 और निर्दलीय 2 जीते. वार्ड 87 में ईवीएम खराब होने से रिजल्ट रोका गया, कांग्रेस ने आज ही वोटों की गिनती की मांग की.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published:Sep 14, 2026, 03:31 PM IST | Updated:Sep 14, 2026, 03:31 PM IST
कोटा नगर निगम में BJP का दबदबा! 63 में 42 सीटें जीतीं, वार्ड 87 में EVM ने बढ़ाया सस्पेंस
Image Credit: कोटा नगर निगम चुनाव में भाजपा ने बढ़त बना ली है.

Kota Nikay Chunav: कोटा नगर निगम चुनाव की मतगणना के बीच वार्ड 87 में एक ईवीएम मशीन खराब होने से उसके वोटों की गिनती नहीं हो सकी. इसे लेकर महिला कांग्रेस कोटा शहर की जिलाध्यक्ष और पूर्व पार्षद शालिनी गौतम मतगणना स्थल पर धरने पर बैठ गईं. वहीं, अब तक 63 वार्डों के नतीजे आ चुके हैं, जिनमें भाजपा ने 42, कांग्रेस ने 19 और निर्दलीय ने 2 वार्डों में जीत हासिल की है.

वार्ड 87 में रोका गया रिजल्ट
वार्ड 87 में बीजेपी की पुष्पा चौधरी और कांग्रेस की लक्ष्मी चुनाव मैदान में हैं. यहां एक ईवीएम मशीन बंद होने के कारण उसके वोटों की गिनती नहीं हो सकी, जिसके चलते वार्ड का परिणाम रोक दिया गया. निर्वाचन अधिकारियों ने खराब ईवीएम के वोटों की गिनती अगले दिन कराने की बात कही है. इस पर शालिनी गौतम ने मतगणना में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए मांग की कि मशीन के वोटों की गिनती आज ही निष्पक्ष तरीके से कराई जाए.

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63 वार्डों के नतीजे आए
कोटा नगर निगम के 100 वार्डों की मतगणना जेडीबी कॉलेज में 4 हॉल और 56 टेबलों पर चल रही है. अब तक 63 वार्डों के नतीजे सामने आ चुके हैं. इनमें भाजपा 42 सीटों के साथ आगे है, जबकि कांग्रेस ने 19 और निर्दलीय प्रत्याशियों ने 2 वार्डों में जीत हासिल की है.

वार्ड 49 से निर्दलीय जीते
कोटा नगर निगम के वार्ड नंबर 49 से निर्दलीय कौशल किशोर शर्मा ने 560 वोटों से चुनाव जीत लिया है। दूसरे नंबर पर बीजेपी के हरमेंद्र सिंह हाडा रहे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी महिपाल सिंह तीसरे स्थान पर रहे। चुनाव लड़ने के दौरान फायर एनओसी के मामले में नगर निगम की टीम स्कूल बंद कराने पहुंची थी, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया था।

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SAGAR CHAUDHARY

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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