राजस्थान में नर्सिंग भर्ती बवाल, मेरिट-बोनस लागू करने की मांग तेज

Rajasthan News: नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम भर्ती में मेरिट-बोनस प्रणाली लागू करने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. 17,000 पदों पर शीघ्र भर्ती न होने पर नर्सेज संघर्ष समिति ने जयपुर कूच की चेतावनी दी है.

Published: Nov 26, 2025, 05:07 PM IST | Updated: Nov 26, 2025, 05:07 PM IST

राजस्थान में नर्सिंग भर्ती बवाल, मेरिट-बोनस लागू करने की मांग तेज

Rajasthan Nursing Bharti Recruitment: राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम भर्ती में मेरिट-बोनस प्रणाली लागू करने की मांग को लेकर आज राजस्थान नर्सेस भर्ती संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया. मेडिकल सेवाओं से जुड़े इन कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गईं तो वे राजधानी जयपुर कूच करने को बाध्य होंगे.

संविदा नर्सेज की प्रमुख मांगे
प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत वर्षों से एनआरएचएम, एनएचएम, यूटीबी, आरएमआरएस, 108 व विभिन्न पीपीपी योजनाओं में कार्यरत संविदा नर्सेज की आवाज़ बुलंद की. उनकी प्रमुख मांगें निम्नलिखित हैं- नर्सिंग ऑफिसर के 12,000 और एएनएम के 5,000 पदों पर नई भर्ती शीघ्र जारी की जाए. यह भर्ती 2018 और 2023 की तर्ज पर मेरिट व 10-20-30 बोनस अंक प्रणाली से ही जारी की जाए.

नर्सेज संगठनों का कहना है कि बोनस प्रणाली लागू होने से लंबे समय से अल्प मानदेय पर सेवाएं दे रहे संविदा कार्मिकों को नियमित होने का अवसर मिल सकेगा.

'गर्दन कटवानी पड़े तो तैयार हैं'
नर्सिंग कर्मचारी पदाधिकारी किस्मत मीणा ने सरकार को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि "अगर मांगे नहीं मानी गई तो राजधानी जयपुर में कूच करेंगे. वहां पर गर्दन भी कटवानी पड़े तो तैयार हैं." उनके इस बयान से कर्मचारियों के रोष और दृढ़ संकल्प का पता चलता है.

संविदा नर्सेज का आरोप है कि वर्तमान में ठेका प्रथा के माध्यम से नियुक्ति होने से बेरोजगार युवाओं का शोषण हो रहा है और उनके अनुभव व सेवाकाल की वास्तविक मान्यता नहीं मिल रही. उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि पूर्व नियमों और बोनस प्रणाली को बरकरार रखते हुए नियमित भर्ती शुरू की जाए, ताकि संविदा कर्मियों को नियमित करने का सरकार का वादा भी पूरा हो सके. अब सभी की निगाहें सरकार के आगामी कदम पर टिकी हैं.

