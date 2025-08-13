Anta Assembly by-election: बारां में सियासी सरगर्मी तेज, बीजेपी-कांग्रेस में प्रत्याशी चयन की हलचल

Anta Assembly by-election: राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर शुरू हो चुकी हैं. यह सीट बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई थी. कंवरलाल को 2005 में एक प्रशासनिक अधिकारी (SDM) पर पिस्तौल तानने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी अपील खारिज होने पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी. अब राज्य निर्वाचन विभाग ने भारत निर्वाचन आयोग को उपचुनाव के लिए अनुशंसा भेज दी है, और जल्द ही चुनाव की तारीख घोषित होने की उम्मीद है.

इस उपचुनाव ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों खेमों में सियासी हलचल मचा दी है. बीजेपी में गुटबाजी के चलते करीब आधा दर्जन नेता खुद को प्रत्याशी मानकर जनता के बीच पहुंचने लगे हैं. सूत्रों के मुताबिक, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी और कंवरलाल मीणा की पत्नी भगवती सहानुभूति कार्ड के साथ दावेदार हो सकती हैं. वहीं, कुछ स्थानीय कार्यकर्ता भी टिकट की मांग कर रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पसंद पर निर्भर हो सकता है. दूसरी ओर, कांग्रेस में पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया का नाम सबसे मजबूत माना जा रहा है. भाया इस सीट पर पहले भी जीत हासिल कर चुके हैं और क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ है.

हालांकि, नरेश मीणा की एंट्री ने समीकरण को और रोचक बना दिया है. मीणा समुदाय की इस सीट पर अच्छी-खासी तादाद और नरेश की लोकप्रियता उन्हें मजबूत दावेदार बनाती है. उपचुनाव का परिणाम भजनलाल शर्मा सरकार के लिए लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि बीजेपी जहां अपनी जीत की लय कायम रखना चाहेगी, वहीं कांग्रेस इसे सत्ता विरोधी लहर में बदलने की कोशिश करेगी.

Trending Now