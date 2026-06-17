Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /kota
  • /राजस्थान की राजनीति में बड़ा ट्विस्ट! गहलोत-पायलट की वायरल तस्वीर बनी चर्चा का केंद्र

राजस्थान की राजनीति में बड़ा ट्विस्ट! गहलोत-पायलट की वायरल तस्वीर बनी चर्चा का केंद्र

Rajasthan News: कोटा में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की साथ में हंसते-मुस्कुराते तस्वीर वायरल हुई. हाल की बयानबाजी के बीच दोनों नेताओं की यह मुलाकात चर्चा में है. PCC चीफ डोटासरा भी मौजूद रहे, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byVishnu Sharma
Published: Jun 17, 2026, 07:47 PM|Updated: Jun 17, 2026, 07:47 PM
राजस्थान की राजनीति में बड़ा ट्विस्ट! गहलोत-पायलट की वायरल तस्वीर बनी चर्चा का केंद्र
Image Credit: Ashok Gehlot And Sachin Pilot Viral Photo

Ashok Gehlot And Sachin Pilot: कोटा में उस समय कांग्रेस की सियासत का अलग ही नजारा देखने को मिला जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ हंसी-मजाक करते नजर आए. दोनों नेताओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं और देखते ही देखते राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गईं. खास बात यह रही कि दोनों के बीच हाल के दिनों में जो बयानबाजी और तल्खी देखने को मिली थी, उसके बाद यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है.

दरअसल, पिछले कुछ समय से मानेसर प्रकरण और पार्टी के अंदर चल रही खींचतान को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही सुर्खियों में थे. कई बार दोनों नेताओं के बयानों में तंज और राजनीतिक संकेत साफ देखे गए थे, जिससे लग रहा था कि रिश्तों में दूरी बनी हुई है. लेकिन कोटा में सामने आई इस तस्वीर ने उस पूरी कहानी को एक अलग मोड़ दे दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

कार्यक्रम के दौरान जब दोनों नेता एक साथ मंच पर पहुंचे तो माहौल हल्का-फुल्का नजर आया. वहीं, एक वक्त ऐसा भी आया जब किसी बात पर दोनों नेताओं के बीच मुस्कुराते हुए बातचीत होने लगी. पास में मौजूद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी वहां मौजूद थे और पूरे माहौल को सहज बनाए रखते हुए दिखे. कई लोगों ने इसे पार्टी के भीतर एक सकारात्मक संदेश के तौर पर भी देखा.

बताया जा रहा है कि मंच पर एक भाषण के दौरान जब किसी पुराने राजनीतिक किस्से का जिक्र हुआ, तो वहां मौजूद नेताओं के बीच हल्की मुस्कान और ठहाके भी देखने को मिले. इसी दौरान गहलोत और पायलट के बीच भी कुछ पल का हल्का-फुल्का संवाद हुआ, जिसे लोगों ने काफी गौर से नोट किया. यही वजह रही कि वहां मौजूद लोगों ने इन पलों को कैमरे में कैद कर लिया और बाद में ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं.

हालांकि दोनों नेताओं की ओर से इस मुलाकात को लेकर कोई बड़ा राजनीतिक बयान नहीं दिया गया, लेकिन तस्वीरों ने अपने आप काफी कुछ कह दिया. राजनीति में अक्सर सख्त बयानों और मतभेदों के बीच ऐसे पल लोगों को चौंका देते हैं.

कोटा से आई यह तस्वीर अब कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में एक नई चर्चा को जन्म दे रही है कि क्या आने वाले समय में रिश्तों में और नरमी देखने को मिलेगी या यह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात भर थी. फिलहाल सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और लोग इसे सुलह की एक छोटी लेकिन अहम झलक मान रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:अंधेरे से उजाले तक का सफर! कंधों पर डीपी उठाकर किया पहाड़ पार, अब चमकेगा पूरा गांव

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

सीकर में NEET अभ्यर्थी ने की आत्महत्या, फ्लैट में मिला शव और नोट में लिखा-बहुत दूर जा रहा हूं...

राजस्थान में मौसम का कहर, 17 जिलों पर बारिश-आंधी का डबल अटैक! ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

Jalore: इलाज में देरी पर भड़का युवक, MLA को फोन करके बोला- ' शर्म आनी चाहिए आपको', पढ़े पूरी बातचीत

कौन सा दर्द ले डूबा महिला अधिकारी को? बाड़मेर में VDO ने उठाया खौफनाक कदम, जांच में जुटी पुलिस

अरे बाप रे! हजारों रुपये धड़ाम से गिरी चांदी, सोने की भी चमक हुई कम, जानें आपके शहर में गोल्ड-सिल्वर के प्राइस

पांचना बांध विवाद ने पकड़ा तूल! दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक फिर जाम, किसानों का हल्ला बोल

कोटा में राहुल गांधी के आगमन से पहले गरमाई राजनीति, BJP नेता राकेश नायक के नेतृत्व में राजीव गांधी की प्रतिमा को दिखाया आईना

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

सोना-चांदी का धमाका, एक ही दिन में दामों ने लगा दी लंबी छलांग! जानें ताजा भाव

दिल्ली में NEET की पढ़ाई कर रही अलवर की छात्रा ने किया सुसाइड, भाई-बहनों के साथ थी रहती

Rajasthan News: राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, बांसवाड़ा से सूरत जा रही स्लीपर बस ट्रक से टकराई, चालक सहित 7 लोगों की मौत, 26 गंभीर घायल

7 साल से फेफड़े में छिपी थी ‘मौत की सुपारी’! डॉक्टरों ने कर दिया चमत्कार, महिला की बची जान

कौन है 13 साल की छात्रा किम? जिसने PM मोदी को पत्र लिख दिया ये सुझाव

दूदू में दौड़ा-दौड़ा कर पीटे गए बिजली कर्मचारी, आंख-पीठ में गंभीर चोटें, लाइन ठीक करने गई थी टीम

पंचायत चुनाव से पहले राजस्थान में सियासी तूफान, गहलोत के बयान पर BJP का बड़ा हमला

एक ही घर से उठीं 4 अर्थियां! रोडवेज बस से भिड़ी कार, 4 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत

लाइव कैमरे से सेना की हलचल पर निगरानी रखने की थी तैयारी! चाय की दुकान से आड़ में मुश्ताक से मिले डिजिटल सबूत

36 हजार किमी दौड़ेंगे तभी बनेंगे ATI, रोडवेज रोडवेज में प्रमोशन का नया फॉर्मूला

50 लाख के कर्ज से बचने के लिए दोस्त की हत्या, जयपुर पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा

टोंक में विवाहिता ने पीहर पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप, जबरन गर्भपात कराकर दूसरी शादी कराने का दबाव

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से सीधा कनेक्शन, राजस्थान के इस मेगा प्रोजेक्ट से आएगा विकास का तूफान, 55 गांवों की चमकेगी किस्मत!

Rajasthan News: दिखावे पर भारी पड़ी सादगी, राज्यसभा सांसद डॉ. सतीश पूनियां की अभिनंदन एक मुस्कान से मुहिम का देशभर में असर

26 साल की उम्र में 31 मुकदमे दर्ज, कांड ऐसे कि पुलिस ने रखा 25 हजार का इनाम, सलमान कुरैशी उर्फ शफीक अरेस्ट

भरतपुर में जूस में मिला कथित मांस का टुकड़ा, बजरंग दल के 4 कार्यकर्ता गिरफ्तार, एडीएम सिटी ने दी जमानत

Delhi-NCR जाना हुआ और भी आसान, जयपुर से नोएडा के लिए सुबह-शाम उड़ेंगी फ्लाइट्स, किराया और समय नोट कर लें!

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

जयपुर में दर्दनाक हादसा! सीमेंट से भरे ट्रोले ने बाइक को रौंदा, 3 लोगों की मौत की सूचना

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, इन 12 जिलों में आंधी-बारिश की संभावना

बारिश के साथ आंधी-तूफान आने वाला है! जयपुर समेत कई जिलों में बदलेगा मौसम, पढ़ें वेदर अपडेट

राजस्थान स्वास्थ्य विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 22 चिकित्सकों समेत 38 मेडिकल कार्मिकों के तबादले

Tonk: पिता की बिगड़ती हालत, गुहार लगाता रहा बेटे और फिर मौत, पढ़ें पूरा मामला

लू और भीषण गर्मी में शरीर रहेगा तरोताजा, ट्राई करें राजस्थान की ये खास ड्रिंक!

राजस्थान में 20 जून तक तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

Rajasthan News: बरसात में जलभराव से राहत की तैयारी, झुंझुनूं के लिए डीपीआर पर काम शुरू- डॉ. नवीन जैन

TAGS:
Rajasthan Politics
Ashok gehlot
Sachin Pilot

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान की राजनीति में बड़ा ट्विस्ट! गहलोत-पायलट की वायरल तस्वीर बनी चर्चा का केंद्र
Rajasthan Politics
2
Sirohi News
3
Rajasthan crime
4
jhunjhunu News
5
Rajasthan News