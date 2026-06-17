/राजस्थान की राजनीति में बड़ा ट्विस्ट! गहलोत-पायलट की वायरल तस्वीर बनी चर्चा का केंद्र

Ashok Gehlot And Sachin Pilot: कोटा में उस समय कांग्रेस की सियासत का अलग ही नजारा देखने को मिला जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ हंसी-मजाक करते नजर आए. दोनों नेताओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं और देखते ही देखते राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गईं. खास बात यह रही कि दोनों के बीच हाल के दिनों में जो बयानबाजी और तल्खी देखने को मिली थी, उसके बाद यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है.

दरअसल, पिछले कुछ समय से मानेसर प्रकरण और पार्टी के अंदर चल रही खींचतान को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही सुर्खियों में थे. कई बार दोनों नेताओं के बयानों में तंज और राजनीतिक संकेत साफ देखे गए थे, जिससे लग रहा था कि रिश्तों में दूरी बनी हुई है. लेकिन कोटा में सामने आई इस तस्वीर ने उस पूरी कहानी को एक अलग मोड़ दे दिया.

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कार्यक्रम के दौरान जब दोनों नेता एक साथ मंच पर पहुंचे तो माहौल हल्का-फुल्का नजर आया. वहीं, एक वक्त ऐसा भी आया जब किसी बात पर दोनों नेताओं के बीच मुस्कुराते हुए बातचीत होने लगी. पास में मौजूद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी वहां मौजूद थे और पूरे माहौल को सहज बनाए रखते हुए दिखे. कई लोगों ने इसे पार्टी के भीतर एक सकारात्मक संदेश के तौर पर भी देखा.

बताया जा रहा है कि मंच पर एक भाषण के दौरान जब किसी पुराने राजनीतिक किस्से का जिक्र हुआ, तो वहां मौजूद नेताओं के बीच हल्की मुस्कान और ठहाके भी देखने को मिले. इसी दौरान गहलोत और पायलट के बीच भी कुछ पल का हल्का-फुल्का संवाद हुआ, जिसे लोगों ने काफी गौर से नोट किया. यही वजह रही कि वहां मौजूद लोगों ने इन पलों को कैमरे में कैद कर लिया और बाद में ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं.

हालांकि दोनों नेताओं की ओर से इस मुलाकात को लेकर कोई बड़ा राजनीतिक बयान नहीं दिया गया, लेकिन तस्वीरों ने अपने आप काफी कुछ कह दिया. राजनीति में अक्सर सख्त बयानों और मतभेदों के बीच ऐसे पल लोगों को चौंका देते हैं.

कोटा से आई यह तस्वीर अब कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में एक नई चर्चा को जन्म दे रही है कि क्या आने वाले समय में रिश्तों में और नरमी देखने को मिलेगी या यह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात भर थी. फिलहाल सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और लोग इसे सुलह की एक छोटी लेकिन अहम झलक मान रहे हैं.