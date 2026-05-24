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शिक्षा मंत्री की शव यात्रा निकालने पर शिक्षक संघ के बड़े नेताओं पर FIR, रामगंजमंडी में बवाल

स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां कम किए जाने के विरोध में राजस्थान के कोटा जिले में शिक्षक संघ सियाराम द्वारा शुरू किया गया प्रदर्शन अब कानूनी विवाद में बदल गया है. 18 मई को रामगंजमंडी में शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री की कथित शव यात्रा निकालने और उनके खिलाफ नारेबाजी करने के मामले में शिक्षक संघ के पदाधिकारियों पर FIR दर्ज कर ली गई है.

Edited byAnsh RajReported by Rajendra Sharma
Published: May 24, 2026, 11:25 AM|Updated: May 24, 2026, 11:25 AM
शिक्षा मंत्री की शव यात्रा निकालने पर शिक्षक संघ के बड़े नेताओं पर FIR, रामगंजमंडी में बवाल
Image Credit: Education Minister Shav Yatra

Education Minister Shav Yatra: स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां कम किए जाने के विरोध में राजस्थान के कोटा जिले में शुरू हुआ शिक्षकों का प्रदर्शन अब कानूनी पचड़े में बदल गया है. स्कूलों में छुट्टियां कम करने के विरोध में शिक्षक संघ सियाराम ने विरोध प्रदर्शन किया था. इस विरोध प्रदर्शन में 18 मई को रामगंजमंडी में शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री की कथित तौर पर शव यात्रा निकाली गई थी और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई थी. पूरे मामले में अब शिक्षक संघ के पदाधिकारी पर मुकदमा दर्ज किया गया है. इसकी शिकायत पंचायत समिति सदस्य संघ की अध्यक्ष नारंगी मीणा ने की थी, जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है.

रामगंजमंडी पुलिस थाने के सहायक निरीक्षक अमर सिंह जाटव ने बताया कि इस संबंध में शिक्षक संघ सियाराम के मुख्य संरक्षक सियाराम शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा, महामंत्री रामदयाल मीणा, कोषाध्यक्ष हेमंत कुमार जांगिड़, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी के साथ-साथ अन्य शिक्षकों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है. इस संबंध में शिकायत पंचायत समिति सदस्य संघ की प्रदेश अध्यक्ष और महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष कुशतला सवाई माधोपुर नारंगी मीना ने दर्ज करवाई है.

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इसमें आरोप लगाया है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ रामगंज मंडी में आंदोलन किया गया था, जिसकी अनुमति नहीं ली गई थी. इस दौरान मंत्री दिलावर के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया गया और अभद्र भाषा भी बोली गई थी. उनकी कथित रूप से शव यात्रा निकाली गई और पुतला भी फूंका गया. इन सब से पूरे प्रदेश में मंत्री दिलावर की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है. नारंगी मीणा का कहना है कि इस पूरे कृत्य से शिक्षा मंत्री दिलावर की छवि को नुकसान हुआ है. शिकायत में कहा गया है कि इस कृत्य से पूरे प्रदेश में मंत्री की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, जिससे समाज और जनप्रतिनिधियों को गहरा आघात पहुंचा है.

​प्रशासनिक और विभागीय जांच तेज : एएसआई अमर सिंह जाटव का कहना है कि इस मामले में गैर कानूनी सभा करना, मानहानि व जानबूझकर अपमान और शांति भंग के लिए भीड़ को उकसाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले में तफ्तीश शुरू कर दी गई है. दूसरी तरफ शिक्षा विभाग ने इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है.

विभाग भी इस पूरे मामले की जांच करवा रहा है. इसमें कोटा के सीडीईओ गोपाल कृष्ण जोशी, बारां के गैंदालाल रैगर, डीईओ प्राइमरी मुख्यालय रूप सिंह मीणा, खैराबाद सीबीईओ कृति मेहरोत्रा शामिल हैं. कमेटी गहनता से इस बात की पड़ताल कर रही है कि इस पूरे विवादित घटनाक्रम में कौन-कौन से शिक्षक शामिल थे और उसमें किसकी क्या भूमिका थी.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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