/शिक्षा मंत्री की शव यात्रा निकालने पर शिक्षक संघ के बड़े नेताओं पर FIR, रामगंजमंडी में बवाल

Education Minister Shav Yatra: स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां कम किए जाने के विरोध में राजस्थान के कोटा जिले में शुरू हुआ शिक्षकों का प्रदर्शन अब कानूनी पचड़े में बदल गया है. स्कूलों में छुट्टियां कम करने के विरोध में शिक्षक संघ सियाराम ने विरोध प्रदर्शन किया था. इस विरोध प्रदर्शन में 18 मई को रामगंजमंडी में शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री की कथित तौर पर शव यात्रा निकाली गई थी और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई थी. पूरे मामले में अब शिक्षक संघ के पदाधिकारी पर मुकदमा दर्ज किया गया है. इसकी शिकायत पंचायत समिति सदस्य संघ की अध्यक्ष नारंगी मीणा ने की थी, जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है.

रामगंजमंडी पुलिस थाने के सहायक निरीक्षक अमर सिंह जाटव ने बताया कि इस संबंध में शिक्षक संघ सियाराम के मुख्य संरक्षक सियाराम शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा, महामंत्री रामदयाल मीणा, कोषाध्यक्ष हेमंत कुमार जांगिड़, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी के साथ-साथ अन्य शिक्षकों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है. इस संबंध में शिकायत पंचायत समिति सदस्य संघ की प्रदेश अध्यक्ष और महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष कुशतला सवाई माधोपुर नारंगी मीना ने दर्ज करवाई है.

Add Zee News as a Preferred Source

इसमें आरोप लगाया है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ रामगंज मंडी में आंदोलन किया गया था, जिसकी अनुमति नहीं ली गई थी. इस दौरान मंत्री दिलावर के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया गया और अभद्र भाषा भी बोली गई थी. उनकी कथित रूप से शव यात्रा निकाली गई और पुतला भी फूंका गया. इन सब से पूरे प्रदेश में मंत्री दिलावर की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है. नारंगी मीणा का कहना है कि इस पूरे कृत्य से शिक्षा मंत्री दिलावर की छवि को नुकसान हुआ है. शिकायत में कहा गया है कि इस कृत्य से पूरे प्रदेश में मंत्री की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, जिससे समाज और जनप्रतिनिधियों को गहरा आघात पहुंचा है.

​प्रशासनिक और विभागीय जांच तेज : एएसआई अमर सिंह जाटव का कहना है कि इस मामले में गैर कानूनी सभा करना, मानहानि व जानबूझकर अपमान और शांति भंग के लिए भीड़ को उकसाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले में तफ्तीश शुरू कर दी गई है. दूसरी तरफ शिक्षा विभाग ने इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है.

विभाग भी इस पूरे मामले की जांच करवा रहा है. इसमें कोटा के सीडीईओ गोपाल कृष्ण जोशी, बारां के गैंदालाल रैगर, डीईओ प्राइमरी मुख्यालय रूप सिंह मीणा, खैराबाद सीबीईओ कृति मेहरोत्रा शामिल हैं. कमेटी गहनता से इस बात की पड़ताल कर रही है कि इस पूरे विवादित घटनाक्रम में कौन-कौन से शिक्षक शामिल थे और उसमें किसकी क्या भूमिका थी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bhilwara Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!