/7 संभाग 7 दिन आंधी-बारिश का दौर, कोटा में राहत के बीच मंडियों में नुकसान

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Rajasthan News : राजस्थान में एक परिसंचरण तंत्र उत्तर-पूर्वी राजस्थान और एक अन्य दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान और आसपास के क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है. बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में माध्यम से तेज मेघगर्जन आंधी (40-50 Kmph) के साथ हल्की से मध्यम बारिश व कंही-कंही ओलावृष्टि होने की संभावना है.
इधर कोटा के रामगंजमंडी उपखंड क्षेत्र में झमाझम बारिश से रामगंजमंडी शहर सहित खैराबाद, चेचट और आसपास के लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है. लेकिन बारिश के दौरान कृषि उपजमंडी में खुले में रखा किसानों और व्यापारियों का कृषि जिंस का माल भी भीग गया.
किसानों और व्यापारियों ने माल को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश की लेकिन लेकिन कई जगह माल भीगने से नुकसान हुआ है. हालांकि किसानों का कहना है कि ये बारिश खरीफ फसलों की तैयारियों के लिए लाभदायक साबित होगी. हालांकि मंडी में भीगे माल को लेकर किसानों और व्यापारियों की चिंता भी है.
आपको बता दें कि मेघगर्जन के साथ आंधी-बारिश की गतिविधियां राज्य के कुछ भागों में आगामी एक सप्ताह जारी रहने की पूरी संभावना है.
3-4 जून को एक और बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से एक बार फिर से बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग के कुछ भागों में तेज आंधी बारिश की गतिविधियों में फिर बढ़ोतरी होने की भारी संभावना है. इस दौरान कहीं-कहीं कहीं तेज अंधड़ (हवा की गति 60-70 Kmph) के साथ बारिश हो सकती है.
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