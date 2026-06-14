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राजस्थान में मौसम का कहर! कहीं पेड़ गिरे तो कहीं 11 केवी लाइन में हुआ धमाका

कोटा जिले के रामगंजमंडी में तेज आंधी, तूफान और बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया. 30 से 40 मिनट तक चली तेज हवाओं के कारण कई पेड़ और टहनियां टूटकर गिर गईं. वहीं, गरीब नवाज कॉलोनी में एक खड़ी कार पर ईंट-पत्थर गिरने से वाहन क्षतिग्रस्त हो गया. 
 

Edited bySneha AggarwalReported by Rajendra Sharma
Published: Jun 14, 2026, 05:25 PM|Updated: Jun 14, 2026, 05:25 PM
राजस्थान में मौसम का कहर! कहीं पेड़ गिरे तो कहीं 11 केवी लाइन में हुआ धमाका
Image Credit: Rajasthan Weather

Rajasthan Weather: राजस्थान के कोटा जिले के रामगंजमंडी में बीती रात आए तेज आंधी-तूफान और बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया. करीब 30 से 40 मिनट तक चली तेज हवाओं के चलते शहर के कई इलाकों में पेड़ और टहनियां टूटकर गिर गई. कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति भी बाधित रही, जिससे लोगों को रातभर परेशानियों का सामना करना पड़ा.

तूफान का असर गरीब नवाज कॉलोनी में भी देखने को मिला, जहां एक खड़ी कार पर पत्थर और ईंट गिरने से वाहन क्षतिग्रस्त हो गया. गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई. तेज हवाओं के कारण कई सड़कों पर आवागमन प्रभावित रहा और वाहन चालकों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा.

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खैराबाद निवासी लोकेश दुबे ने बताया कि वह बन्दा मंदिर में सुंदरकांड पाठ के बाद घर लौट रहे थे, तभी अदालत रोड पर बड़ी संख्या में टूटे हुए पेड़ों की टहनियां और घायल पक्षी दिखाई दिए. तेज हवाओं के कारण कई पक्षी पेड़ों से नीचे गिर गए थे, जबकि कुछ वाहन की चपेट में आकर घायल हो गए.

पक्षियों की हालत देखकर लोकेश दुबे और मनोज नामक युवक ने मानवता का परिचय देते हुए करीब 20 से 25 घायल पक्षियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और उनकी जान बचाने का प्रयास किया. आंधी थमने के बाद संबंधित विभागों ने बिजली व्यवस्था बहाल करने और सड़कों पर गिरे पेड़ों व टहनियों को हटाने का कार्य शुरू कर दिया.

इधर, टोंक शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में मोदी की चौकी के पास तेज बारिश और बिजली की गरज के दौरान 11 केवी विद्युत लाइन में अचानक ब्लास्ट हो गया. ब्लास्ट के बाद करंट मकान में दौड़ गया, जिससे बड़ा हादसा होते-होते टल गया.

घटना के समय घर में मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. करंट फैलने से घर में लगे कई बिजली उपकरण जलकर खाक हो गए. टीवी, फ्रिज, लाइट बोर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए.

प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, करीब 50 हजार रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है. स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग को घटना की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने सप्लाई बंद कर स्थिति को नियंत्रित किया. हादसे के बाद क्षेत्र के लोगों ने बिजली व्यवस्था की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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